ورشة للتوعية بمتطلبات السلامة المهنية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة عمل توعوية افتراضية حول متطلبات البيئة والصحة والسلامة المهنية في المواقع الإنشائية، استهدفت العاملين في قطاع البناء والإنشاء الناطقين بغير اللغة العربية. وهدفت الورشة إلى تعزيز الوعي لدى شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، وكذلك العاملين في القطاع الناطقين بغير اللغة العربية، بضرورة الالتزام باشتراطات ومتطلبات السلامة المهنية في مواقع البناء والإنشاء، وأهمية توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حياة وسلامة العاملين والمتواجدين في المواقع الإنشائية.

وتضمنت الورشة التعريف بالهيكل الإداري للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وأدوار ومسؤوليات بلدية مدينة أبوظبي في هذا المجال، وكذلك التعريف بأدوار وواجبات شركات البناء والإنشاء في توفير البيئة الصحية للعاملين في المواقع، والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.