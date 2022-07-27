«إقامة دبي»: توفير أعلى معايير الخدمات لإسعاد المجتمع

دبي (الاتحاد)

كرم الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الموظفين المتميزين والقطاعات الحاصلة على أوسمة إقامة دبي للتميز الوظيفي والإداري والمؤسسي بنسخته الحادية عشر لعام 2020-2021، وذلك بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام ومساعدي المدير العام، ونوابهم، وعدد من كبار الضباط والموظفين.

وقال الفريق محمد المري، إن جائزة الريادة المؤسسية تهتم بنشر مبادئ التميز وتعزيز الريادة في الإدارة العامة، والعمل على تشجيع الموظفين على التطور الوظيفي وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، مؤكداً أن هذه الجائزة على مدار السنوات الماضية كانت بمثابة بث روح التنافسية بين الموظفين والارتقاء بأدائهم وتحفيز هم على مواصلة مسيرة التطور والتميز والإبداع، التي تقود إلى توفير أعلى معايير الخدمات والحلول المستدامة لإسعاد المجتمع.

وأضاف: إن «جائزة الريادة المؤسسية انطلقت أولى دوراتها كثمرة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله ورعاه، القائد الملهم والمحفز بتوجيهاته ورؤاه، فهذه الجائزة هي كذلك ترجمة لجهود كوادرنا الوطنية في رفع كفاءة العمل عبر تطوير القدرات، والارتقاء بجودة الأداء، وتطبيق أفضل الممارسات، وصولاً إلى تحقيق النتائج المرجوة التي تصب في مصلحة العمل.