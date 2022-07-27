«معاً» تطلق الدفعة الخامسة من برنامج «غاية» للثقافة المالية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» مؤخراً حفلاً افتراضياً لتخريج الدفعة الرابعة من برنامج «غاية» للثقافة المالية، الذي عقد على مدى 3 شهور، بهدف تحقيق أثر اجتماعي إيجابي من خلال تعزيز الثقافة المالية لدى أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي. وخلال الحفل الافتراضي تم الاحتفاء بـ144 مواطناً ومقيماً من المنتسبين للدورة الرابعة من البرنامج، وذلك بحضور 22 من المدربين المتطوعين المتخصصين.

هذا وأعلنت الهيئة عن انطلاق فعاليات البرنامج لدفعته الخامسة والتي استقطبت مجموعة من المشاركين من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي.

أطلق برنامج «غاية» للثقافة المالية للمرة الأولى في عام 2020 بالشراكة بين «معاً» وأكاديمية أبوظبي للسوق العالمي، ومعهد لندن للصيرفة والتمويل، وبدعم من هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، هذا وتتولى اليوم جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين إدارة وتنفيذ البرنامج، وذلك بدعم من دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي. ومنذ انطلاقته، ارتفع عدد خريجي البرنامج عبر دوراته الأربعة ليصل إلى 490 شخصاً من مختلف مكونات مجتمع أبوظبي.

وقالت ميساء النويس، مدير إدارة المشاركة المجتمعية في هيئة «معاً»: «في عالمنا الاستهلاكي اليوم، أصبح رفع مستويات الثقافة المالية أولوية ملحة لبناء مجتمع مزدهر ومستقر، ولتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع آمن ومتماسك. لقد أدركت هيئة «معاً» الحاجة إلى تطوير أدوات مبتكرة لمعالجة هذه الأولوية من خلال تزويد أفراد المجتمع بالمعرفة والمهارات المناسبة لإدارة شؤونهم المالية بشكل فعال، وإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد لضمان المرونة المالية للمجتمع».

وأضافت النويس: «منذ إطلاق برنامج ‹غاية› استطعنا تحديد الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية باعتبارهم الشريحة الأبرز لتركيز جهودنا لدعمهم، من خلال غرس السلوك المالي المسؤول، وبالتالي اتخاذ قرارات مالية ذكية ومدروسة. وبالنظر إلى فوائد البرنامج على المشاركين، وإلى الاستجابة الكبيرة التي لمسناها من الجمهور، فقد خصصنا عدداً من المقاعد للخريجين الجدد والباحثين عن عمل وموظفي حكومة أبوظبي وأفراد المجتمع بشكل عام. أتمنى لخريجي الدفعة الرابعة كل التوفيق في إدارة أولوياتهم المالية، ولمنتسبي الدفعة الخامسة تحقيق الاستفادة القصوى مما نقدمه لهم من أساليب ونصائح حول عادات الإنفاق الصحيحة».

من ناحيتها قالت آمنة المهري، المدير العام لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات: «يتضح لنا بعد اكمال الدورات الأربعة الماضية بنجاح ونتائج الدراسة حول السلوك المالي، أن برنامج«غاية»أثبت أنه أداة تثقيفية مالية فعالة تمكن أفراد المجتمع من اتخاذ قرارات مدروسة وصحيحة بشأن خياراتهم المالية، وإعادة تخصيص ميزانياتهم بشكل أكثر كفاءة. وهو ما يدعم جهودنا المشتركة لبناء مجتمع مرن يكون أكثر استعداداً للتعامل مع التحديات المالية الحالية والمستقبلية».

وقال كريم رفاعي الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للصيرفة والتمويل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نحن فخورون بكوننا جزء من هذا البرنامج الطموح الذي يرفع نسبة الوعي ويعزز المسؤولية المالية بين أفراد المجتمع في أبوظبي، وبالتالي تمكينهم من اتباع أسلوب حياة متوازن ومستدام. لقد أتاحت لنا هذه الشراكة فرصة للمساهمة بشكل إيجابي في تعزيز الرفاهية المالية طويلة الأمد للمجتمع، حيث ينقل المشاركون في البرنامج نتاج ما تعلموه إلى أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، ما يساهم في التأسيس لجيل سليم مالياً ومسؤول اجتماعياً».

شملت الدفعة الرابعة من برنامج «غاية» مشاركة عدد من أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، ومرشحين من قبل هيئة الدعم الاجتماعي الشريك الاستراتيجي لهيئة «معاً»، ومجموعة من المرشحين من قبل ديوان ولي عهد أبوظبي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية من موظفي حكومة أبوظبي، وأشخاصاً مرشحين من قبل هيئة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر.