مليون عملية تنفيذ بمحاكم دبي

دبي (وام)

نجحت إدارة التنفيذ بمحاكم دبي في تحقيق نتائج إيجابية في إنجاز معاملاتها في النصف الأول لعام 2022، والتي بموجبها تعكس أدائها المطور والفعال بما يخدم كافة الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وذلك سعياً من محاكم دبي لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة للوصول إلى رؤيتها محاكم رائدة متميزة عالمياً.

وأوضح أحمد أهلي مدير إدارة التنفيذ بمحاكم دبي، أن الإدارة حققت أرقاماً إيجابية في نتائج الأداء في النصف الأول لعام 2022، حيث جاءت هذه النتائج بناء على الطلبات المقدمة من الخدمات التي تقدمها الدائرة، فقد كشفت الإدارة عن معدلات مرتفعة في إنتاجية الوحدات التنظيمية، فقد بلغت عمليات إدارة التنفيذ في النصف الأول ما يقارب /مليون و171 ألفاً و666/ عملية، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 6.17%.

وأشار إلى ازدياد معدل عدد الطلبات المقدمة للقضايا خلال النصف الأول لهذا العام، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة ما يقارب /311 ألفاً و60 طلباً/ التي كانت نسبة الزيادة فيها حوالي 23.10% بينما بلغ عدد القضايا المسجلة في الإدارة ما يقارب /31 ألفاً و77 قضية/، وقد بلغت نسبة الزيادة فيها حوالي 30.46%، كما أن الخدمات في قسم الحجوزات والبيوع التي يستطيع من خلالها المتقاضيين الحصول على باقة من الطلبات الحجز قد ارتفعت في النصف الأول لعام 2022، حيث بلغ إجمالي عدد مهام القسم حوالي /6 آلاف و637 مهمة/ وقدرت نسبة الزيادة فيها بحوالي 8.70%.