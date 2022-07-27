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الإمارات

وفد طلابي من جامعة الإمارات يزور «نافارا» الإسبانية

الوفد الطلابي من جامعة الإمارات خلال الزيارة (وام)
28 يوليو 2022 00:49

مدريد (وام)

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زار وفد من طلاب جامعة الإمارات العربية المتحدة من تخصصات أكاديمية مختلفة، جامعة نافارا الإسبانية وذلك في إطار تفعيل الاتفاقية بين الجامعتين وبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعة الذي يستمرّ لمدة أسبوع. 
وقالت الدكتورة عائشة سالم الظاهري، النائب المشارك لشؤون الطلبة إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين جامعتي الإمارات ونافارا الإسبانية، بهدف تعزيز دور الفنون والارتقاء بمركز الفنون في الجامعة، وتفعيلاً لاتفاقية التعاون والشراكة لتبادل الخبرات والمعارف والتدريب بين الطرفين حيث تعتبر جامعة نافارا من المؤسسات الأكاديمية المتميزة في إسبانيا، ولها مساهمات عديدة ومتميزة في التنمية الأكاديمية والثقافية والشخصية للموهوبين. 
شارك في الوفد 12 طالباً وطالبة من تخصصات أكاديمية مختلفة، وذلك ضمن برنامج التدريب الصيفي. 

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