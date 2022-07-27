محمد بن راشد يوجه بدعم عمليات الإنقاذ بالفجيرة والمناطق الشرقية

محمد بن راشد يوجه وزارة الداخلية بتحريك فرق الطوارىء والانقاذ من كافة الإمارات القريبة والتابعة لوزارة الداخلية لدعم عمليات الانقاذ في إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية بالدولة والتي تعرضت لأمطار شديدة هذا اليوم