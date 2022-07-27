محمد بن راشد يوجه بدعم عمليات الإنقاذ بالفجيرة والمناطق الشرقية
محمد بن راشد يوجه بدعم عمليات الإنقاذ بالفجيرة والمناطق الشرقية
27 يوليو 2022 22:52
الاتحاد - أبوظبي
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وزارة الداخلية بتحريك فرق الطوارىء والانقاذ من كافة الإمارات القريبة والتابعة لوزارة الداخلية لدعم عمليات الانقاذ في إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية بالدولة والتي تعرضت لأمطار شديدة أمس الأربعاء.
محمد بن راشد يوجه وزارة الداخلية بتحريك فرق الطوارىء والانقاذ من كافة الإمارات القريبة والتابعة لوزارة الداخلية لدعم عمليات الانقاذ في إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية بالدولة والتي تعرضت لأمطار شديدة هذا اليوم
وقال الحساب الرسمي لحكومة الإمارات عبر «تويتر»: «محمد بن راشد يوجه وزارة الداخلية بتحريك فرق الطوارىء والانقاذ من كافة الإمارات القريبة والتابعة لوزارة الداخلية لدعم عمليات الانقاذ في إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية بالدولة والتي تعرضت لأمطار شديدة هذا اليوم».