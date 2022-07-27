تشكيل لجنة عاجلة لحصر أضرار السيول في كافة إمارات الدولة

الاتحاد - أبوظبي

وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق الدولة المختلفة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر «تويتر»: «مجلس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق الدولة المختلفة بالتنسيق مع الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة».

وأضاف في تغريدة أخرى: «كما وجه مجلس الوزراء اللجنة برفع تقرير مفصل حول الأضرار والبدء الفوري باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كافة إمارات الدولة».