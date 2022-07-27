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الإمارات

العويس: مرحلة جديدة لإرساء منظومة وقائية لمواجهة التحديات الصحية

العويس: مرحلة جديدة لإرساء منظومة وقائية لمواجهة التحديات الصحية
27 يوليو 2022 19:42

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن اعتماد مجلس الوزراء إنشاء اللجنة الوطنية للصحة العامة وإعادة تشكيل المجلس الصحي يأتي في إطار حرص القيادة على تعزيز النظام الصحي في الدولة الذي يشكل إحدى أولويات الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» والتي تضع جودة الحياة الصحية للمواطنين والمقيمين على رأس أولوياتها من خلال توفير منظومة وقائية تتمتع بالجاهزية وسرعة الاستجابة في مواجهة مختلف التحديات الصحية لتعزيز وحماية المجتمع وإرساء نظام صحي مستدام. وقال معاليه «يجسد تشكيل اللجنة الوطنية للصحة العامة وإعادة تشكيل المجلس الصحي مرحلة جديدة من التكامل والتنسيق بين أركان المنظومة الصحية في الدولة ومختلف المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية بهدف العمل على توحيد الرؤى والتوجهات بما يعزز من كفاءة القرارات ونجاعة الحلول للتحديات الصحية ورفع مستوى الجاهزية والتأهب والاستجابة لمواجهتها بكفاءة عالية بالإضافة إلى تكاتف الجهود والعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف الوطنية الصحية للدولة». وأضاف العويس أن ما حققته دولة الإمارات من نجاحات غير مسبوقة في نهجها الصحي بفضل رؤية وحكمة قيادتنا يؤكد أننا نتجه نحو آفاق جديدة من الريادة الصحية من خلال منظومة متكاملة غدت نموذجاً يُحتذى به في الجاهزية والقدرة على التطور والاستجابة لكافة المتغيرات.

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