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عبدالله بن زايد يثمن جهود تركيا في التوصل إلى اتفاق نقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية

عبدالله بن زايد يثمن جهود تركيا في التوصل إلى اتفاق نقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية
27 يوليو 2022 19:34

ثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، عاليا خلال اتصال هاتفي مع معالي مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا.. جهود بلاده للتوصل إلى الاتفاق الذي وقعته مؤخرا في مدينة إسطنبول جمهورية أوكرانيا وروسيا الاتحادية والجمهورية التركية بمشاركة منظمة الأمم المتحدة بشأن السماح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.
 ووصف سموه هذا الاتفاق بالخطوة المهمة التي تجسد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية والعمل نحو إيجاد حلول فاعلة لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية.
 وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ستظل على الدوام داعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم وتؤمن بأهمية بذل أقصى الجهود لتسوية النزاعات عبر تغليب الدبلوماسية ومن خلال الحوار. 

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كما أكد سموه دعم دولة الإمارات لكافة الجهود والمبادرات الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي بما يسهم في تلبية تطلعات الشعوب إلى التنمية والازدهار.
 وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي مولود تشاووش أوغلو خلال الاتصال الهاتفي مسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا وسبل تعزيزه ودعمه على الصعد كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
أوكرانيا
تركيا
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