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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
27 يوليو 2022 18:09

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم، مع تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع نشاط السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج خاصة مع نشاط السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:38 والثاني عند الساعة 00:51 والجزر الأول عند الساعة 18:40 . بحر عمان: متوسط إلى مضطرب الموج خاصة مع نشاط السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:24 والمد الثاني عند الساعة 21:07  والجزر الأول عند الساعة 16:08 والجزر الثاني عند الساعة 04:05.

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