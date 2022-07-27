الخميس 28 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سارقا المجوهرات في قبضة شرطة دبي

سارقا المجوهرات في قبضة شرطة دبي
27 يوليو 2022 15:57

دبي (الاتحاد)
في عملية نوعية معقدة، تمكَّنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على اثنين من الجنسية الأوروبية قاما بسرقة جواهر باهظة الثَّمن من أحد محلات المجوهرات في غضون 12 ساعة من تنفيذ جريمتهما، مستخدمَين أساليب فريدة في التخفي والتمويه منها نظارات طبية، وشعر مستعار، وملابس مختلفة، وإخفاء وجهيهما.
وأكَّدت القيادة العامة لشرطة دبي أنَّ تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي بلاغ من مركز القيادة والسَّيطرة يفيد بتعرض محل جواهر للسرقة، وعلى الفور انتقل الفريق إلى موقع البلاغ، وبعد المعاينة والاستفسار من مدير المحل تبيَّن اختفاء جواهر باهظة الثَّمن من إحدى واجهات العرض، وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة تبيَّن أنَّ من قام بالسرقة شخصان أخفيا وجهيهما عبر ارتداء الكمامات، وقبعات لإخفاء الوجه كاملاً، وأنّهما سلكا طرقاً عدّة للتمويه، حيث قام المتهمان بالدخول إلى أحد المباني تحت الإنشاء وقاما بالتنكر، والتمويه، والخروج لتنفيذ جريمتهما، باستخدام أدوات بسيطة لا تصدر أصواتاً في كسر قفل واجهة العرض وإخراج المجوهرات دون لفت الانتباه إليهما، وهربا من موقع الحادث.
وأضافت القيادة العامة لشرطة دبي أنه تم جمع الاستدلالات، ورفع البصمات، وتعقب المجرمين، وأثناء تعقب تحركاتهما تبيَّن أنَّهما دخلا مبنى تحت الإنشاء، وقاما بتغيير ملابسهما كاملة، وتركا الأحذية، والملابس، وأدوات التمويه في مكب لمخلفات البناء، وغادرا إلى أحد الفنادق، حيث عُثِر في غرفتهما على ورقة ممزقة في سلّة المهملات بها مخطط الجريمة، وبعدها توجَّها إلى المطار، حيث ألقي القبض عليهما في الطائرة، وعُثِرَ على المجوهرات في حقيبة أحدهما، كما عُثِرَ على أدوات الجريمة بحوزتهما.

أخبار ذات صلة
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز
بتكليف من رئيس الدولة.. نهيان بن مبارك يفتتح مركز سالم بن حم الثقافي
شرطة دبي
آخر الأخبار
حصاد القمح في أوكرانيا
عربي ودولي
أوكرانيا تكشف عن إنتاجها من الحبوب
اليوم 20:09
تشيلي تتحدى الفيفا في «معركة المونديال»
الرياضي
تشيلي تتحدى الفيفا في «معركة المونديال»
اليوم 20:05
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز
الإمارات
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز
اليوم 20:00
برشلونة على الطريق الصحيح باعتراف «رابطة الليجا»
الرياضي
برشلونة على الطريق الصحيح باعتراف «رابطة الليجا»
اليوم 19:58
إيفرتون يضم مدافع بيرنلي 5 مواسم
الرياضي
إيفرتون يضم مدافع بيرنلي 5 مواسم
اليوم 19:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©