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الأول من محرم إجازة رأس السنة الهجرية في دوائر دبي

الأول من محرم إجازة رأس السنة الهجرية في دوائر دبي
27 يوليو 2022 14:30

 قررت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1444، في دوائر حكومة دبي، في الأول من محرم 1444 هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.
 ورفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، داعية الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بموفور الصحة والعافية.

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