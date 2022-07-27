أمطار غزيرة على مناطق بالدولة و«الأرصاد» يدعو لتوخي الحذر
شرطة أبوظبي: القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار تُعزز السلامة على الطرق
27 يوليو 2022 13:40
إبراهيم سليم (أبوظبي)- هطلت أمطار غزيرة على مناطق في الدولة اليوم جراء استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي. وحالة الطقس غائم جزئي إلى غائم، مع تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مع نشاط السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وحالة البحر في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب، يصبح شديد الاضطراب أحياناً مع نشاط السحب، ويصل ارتفاع الموجة إلى 9 أقدام بالعمق، ومضطرب إلى شديد الاضطراب في بحر عمان ويصل ارتفاع الموج 9 أقدام بالعمق، ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطارالغزيرة على بعض المناطق الشرقية، وتجنب ارتياد أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.
وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، وجريان أودية في بعض مناطق الدولة.
وأشار التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي بدأت أمس وتستمر إلى يوم غد الخميس، إلى وجود حالة جوية نتيجة لحركة خط الالتقاء المداري باتجاه الشمال يتبعه امتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من شمال الهند وجنوب باكستان، يعمل على تدفق تشكيلات مختلفة من السحب من بحر عمان باتجاه الدولة، يتخللها سحب ركامية ممطرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً.
ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم وغداً غائماً جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات، تبدأ على المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، ثم تمتد السحب الممطرة على بعض المناطق الساحلية والغربية، مع انخفاض في درجات الحرارة وتقل كميات السحب تدريجياً مساء يوم غد الخميس.
وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً، خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
ويصبح البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج وشديد الاضطراب أحياناً، مع تواجد السحب في الخليج العربي وبحر عمان.