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الإمارات

عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران

عبدالله بن زايد
27 يوليو 2022 13:20

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالا هاتفيا من معالي حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران.

جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل دفعها إلى الأمام وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي إلى حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على تعزيز أمن واستقرار المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار ودعمها لكافة الجهود المبذولة في هذا الصدد.

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المصدر: وام
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
إيران
عبدالله بن زايد
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