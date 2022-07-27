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هطول أمطار الخير على رأس الخيمة

هطول أمطار الخير على رأس الخيمة
27 يوليو 2022 13:04

شهدت إمارة رأس الخيمة، اليوم هطول أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الإمارة، مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، مقارنة بالأيام الماضية.

 


كما سجلت قمة جبل جيس 17 درجة مئوية في تمام الساعة الخامسة و30 دقيقة من صباح اليوم، بحسب المركز الوطني للأرصاد، وما زالت السحب تغطي سماء الإمارة، ما يبشر بسقوط مزيد من أمطار الخير.

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