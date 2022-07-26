الخميس 28 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن زايد ومحمد بن راشد: دفع المسيرة التنموية لمستقبل مزدهر

رئيس الدولة خلال استقباله محمد بن راشد بحضور مكتوم بن محمد وسلطان بن خليفة وخالد بن محمد بن زايد (تصوير راشد المنصوري وعبدالله النيادي)
27 يوليو 2022 01:17

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أمس في مجلس قصر البحر، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وتبادل سموهما -خلال اللقاء- الأحاديث الأخوية الودية وتطرقا إلى عدد من الموضوعات التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن وفي مقدمتها دفع المسيرة التنموية المباركة والنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة لتحقيق تطلعات قيادة دولة الإمارات وشعبها نحو مستقبل واعد ومزدهر ينعم المواطن بثماره الخيرة في جميع ربوع الوطن.

أخبار ذات صلة
الإمارات في عهد خليفة.. منارة عالمية للتسامح
محمد بن راشد: تعزيز منظومة «دبي المالي العالمي» القضائية

كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التحية والأحاديث مع ضيوف مجلس قصر البحر.

حضر المجلس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.

الإمارات
قصر البحر
رئيس الدولة
محمد بن زايد
محمد بن راشد
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه
28 يوليو 2022
متظاهرون عراقيون أثناء اقتحام مقر البرلمان احتجاجاً على ترشيح السوداني (أ ف ب)
عربي ودولي
متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح «السوداني»
28 يوليو 2022
أنصار الرئيس قيس سعيد يحتفلون في شارع الحبيب بورقيبة (أ ف ب)
عربي ودولي
تونس.. ترحيب شعبي وحزبي بالدستور الجديد
28 يوليو 2022
ستيفن تاونسند، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا
عربي ودولي
واشنطن: الإرهاب يتصاعد في أفريقيا و«داعش» و«القاعدة» يتنافسان
28 يوليو 2022
جانب من آثار الدمار التي لحقت بصوامع القمح في انفجار مرفأ بيروت (أ ف ب)
عربي ودولي
لبنان.. تحذيرات من سقوط جزء من صوامع مرفأ بيروت
28 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©