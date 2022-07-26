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سعود المعلا يستقبل القنصلين السعودي والبحريني

حاكم أم القيوين مستقبلاً القنصل السعودي (وام)
27 يوليو 2022 01:17

أم القيوين (وام)  

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بمكتبه في الديوان الأميري  أمس، عبدالله بن منصور عبدالله المطوع قنصل عام المملكة العربية السعودية الشقيقة في دبي، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.
ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالقنصل العام للمملكة العربية السعودية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله في الدولة، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد. 
من جانبه، أشاد القنصل العام للمملكة العربية السعودية الشقيقة بعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وبما تشهده الإمارات عامة وأم القيوين خاصة من نهضة حضارية شاملة في كافة الميادين.
حضر اللقاء  الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية في أم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات في الديوان الأميري في أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

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كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بمكتبه في الديوان الأميري، أمس، السفير سعود حسن علي النصف القنصل العام لمملكة البحرين الشقيقة في دبي.
ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالقنصل العام لمملكة البحرين.. متمنياً له التوفيق والنجاح فى مهام عمله وفى تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد. 
وأعرب القنصل العام لممملكة البحرين بالدولة عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم أم القيوين.. مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وبما تشهده الإمارات عموماً من نهضة حضارية فى مختلف المجالات.
حضر اللقاء.. الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية في أم القيوين وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري في أم القيوين وراشد محمد أحمد مدير التشريفات في الديوان الأميري في أم القيوين وعدد من المسؤولين.

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