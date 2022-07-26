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بتوجيهات سعود القاسمي.. ترقية 361 من الكادر المحلي بشرطة رأس الخيمة

بتوجيهات سعود القاسمي.. ترقية 361 من الكادر المحلي بشرطة رأس الخيمة
27 يوليو 2022 01:17

رأس الخيمة (الاتحاد) 

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أصدر اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة قراراً بترقية 361 من الضباط وصف الضباط  والأفراد العاملين على ملاك الشرطة المحليين في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.
وتقدم قائد عام الشرطة بالشكر والامتنان لصاحب السمو الحاكم على مبادرته الكريمة بترقية العاملين في الشرطة المحلية، معرباً لسموه عن امتنان كافة المرفعين لهذه المبادرة الجليلة التي ستزيد من إصرارهم على مواصلة العمل بشكل دؤوب، للوصول بالأداء إلى أرفع المستويات، والارتقاء بالكفاءة في تحقيق التميز الذي بات عنواناً ونهجاً استراتيجياً واضحاً تسير عليه شرطـة رأس الخيمة في كافــة المجالات.
كما دعا اللواء علي بن علوان المشمولين بالترقية لأن يضعوا نصب أعينهم توجيهات القيادة الرشيدة بالمحافظة على سلطة القانون وهيبة الدولة، وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة، من خلال تقديم المثل والنموذج الذي يعكس أفضل القيم والمبادئ والسلوكيات والممارسات في إطار المسؤوليات الموكلة إليهم، والمحافظـة على المكانـة التي حققتها شرطـة رأس الخيمة في أواسط المؤسسات الأمنية المتميزة محلياً ودولياً، والتي تعكس أهداف ورؤى وزارة الداخلية التي وضع ركائزها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليــة، والتي باتت اليوم بفضل الله وجهود القيادة الرشيدة وبسواعد أبنائها المخلصين من أفضل وزارات الداخليـة على مستوى العالم.

سعود القاسمي
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