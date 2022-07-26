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«تنفيذي الشارقة» يطلع على مستجدات توسعة المطار

سلطان بن أحمد القاسمي مترئساً الاجتماع (وام)
27 يوليو 2022 01:17

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمعنية بمتابعة خطط التنمية الشاملة في الإمارة من خلال المشروعات الحديثة وتطوير العمل الحكومي وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة. 
واطلع المجلس على تقرير حول مستجدات العمل في مشروع توسعة مطار الشارقة الدولي، والذي تضمن المراحل الأولية المنجزة من المشروع مثل إكمال عدد من المرافق المعنية بتعبئة الوقود وإعادة التدوير والمعالجة بالإضافة إلى مناطق وأجهزة حديثة. 

شركاء
تضمن التقرير المراحل الجاري تنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين والمراحل المستقبلية التي ستضم مباني جديدة وشبكة طرق متكاملة ومواقف بالإضافة إلى المباني الخدمية والتشغيلية لتساهم في استيعاب النمو الكبير لحركة المسافرين في مطار الشارقة الدولي. وأثنى المجلس على جهود هيئة مطار الشارقة الدولي في العمل على توسعة المطار وتوفير أفضل الخدمات وأسرعها للمسافرين ولشركات الطيران موجهاً باستمرار خطط التوسعة والتطوير. وناقش المجلس مشروع مرسوم بقانون بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة، وبعد إبداء أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول المشروع وجه المجلس باستكمال الدورة التشريعية لإصدار المرسوم بقانون.

تنفيذي الشارقة
الإمارات
الشارقة
سلطان بن أحمد القاسمي
المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
مطار الشارقة الدولي
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