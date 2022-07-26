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ولي عهد الفجيرة يطلع على خطط وبرامج «تنمية المجتمع»

محمد الشرقي لدى استقباله حصة بوحميد (وام)
27 يوليو 2022 01:17

الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية دور السياسات والبرامج المجتمعية في خدمة المواطنين والوقوف على احتياجاتهم كافة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم بهدف الارتقاء بالنسيج الاجتماعي والوطني وتحقيق سلامته.
وأشار سموه إلى الأولوية التي توليها قيادة دولة الإمارات لأبناء الوطن، متمثلة في توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل من المواطنين، لتحسين أحوالهم المعيشية وجودة حياتهم، مؤكدًا دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتقديم أفضل الخدمات المجتمعية ودعم أهداف الدولة في قطاع التنمية الاجتماعية المستدامة. 
جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، والوفد المرافق لها. واطلّع سموه على خطط وبرامج وزارة تنمية المجتمع التي تستهدف الأسرة الإماراتية وتخدم منظومة العمل الاجتماعي في الدولة، عبر تقديم مختلف التسهيلات والمبادرات لكافة فئات المجتمع، بما يسهم في نشر قيم التلاحم المجتمعي وتحقيق مجتمع مستقر ومتماسك. 
وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بجهود الوزارة في دعم رؤية دولة الإمارات في العمل المجتمعي، والحرص على تقديم كافة أشكال الدعم لأفراد المجتمع، بما يتواءم مع الرؤية التنموية الشاملة للدولة. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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