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إطلاق برنامج «الإسعافات النفسية لكبار المواطنين»

مشاركون خلال إطلاق البرنامج (من المصدر)
27 يوليو 2022 01:16

دبي (الاتحاد)

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أطلقت وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع قسم علم النفس بكلية الإنسانيات والعلوم بجامعة عجمان، البرنامج التدريبي «الإسعافات الأولية النفسية لكبار المواطنين» الذي يستهدف 40 مشاركاً يمثلون الوزارة وشركائها، ويهدف إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية النفسية، وبالتالي تعزيز جودة حياة كبار المواطنين.
وتمتد فترة البرنامج التدريبي «الإسعافات الأولية النفسية لكبار المواطنين» إلى 6 أشهر، بمعدل ورشة في الأسبوع، حيث يحصل المتدرب في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة للبرنامج التدريبي «الإسعافات الأولية النفسية لكبار المواطنين.
ويسعى البرنامج إلى تأهيل العاملين في مراكز رعاية كبار المواطنين، ممن لديهم الرغبة في العمل في مجال الإرشاد النفسي لكبار المواطنين، عن طريق تزويدهم بالأسس العلمية والمهارات العملية والجوانب التخصصية، التي تمكنهم من تحقيق التأهيل والمعرفة والنجاح اللازم، بما يمنحهم القدرة على التعامل مع كبار المواطنين في هذا الجانب.
وقال راشد الغملاسي مدير مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان التابع لوزارة تنمية المجتمع، إن مبادرة تأهيل المعنيين لتقديم الإسعافات النفسية لكبار المواطنين، تأتي في سياق حزمة المبادرات التي أطلقتها الوزارة في إمارة عجمان، انطلاقاً من مستهدفات السياسة الوطنية لكبار المواطنين، الهادفة إلى الارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة. 

الإسعافات النفسية الأولية
الإمارات
كبار المواطنين
وزارة تنمية المجتمع
جامعة عجمان
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