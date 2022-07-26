«كهرباء دبي» تزيد قدرتها الإنتاجية

دبي (وام)

توفر هيئة كهرباء ومياه دبي خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية والكفاءة والجودة لسكان دبي الذين يبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين و514 ألف نسمة ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040. وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة 14.117 ميجاوات من الكهرباء و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. وتواكب الهيئة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في دبي وتؤدي دوراً رئيسياً في جهود الإمارة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والمستدامة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتوفير بنية تحتية متطورة تسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة».