إتاحة طباعة شهادة خريجي الثاني عشر لغاية نهاية ديسمبر

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم أنه يمكن للطلبة خريجي الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2021-2022، في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، الاستمرار في طباعة الشهادة الإلكترونية المصدّقة لغاية نهاية ديسمبر من العام الجاري. ولفتت المؤسسة أنه من ضمن خدماتها الرقمية المطروحة للطلبة، تصديق النسخة الأصلية من الشهادة الدراسية عبر موقعها الإلكتروني. ويتم ذلك في خطوات عدة أولها إنشاء حساب للطالب، وتعبئة الطلب إلكترونياً، ودفع الرسوم، وأخيراً استلام المعاملة عن طريق شركة «توصيل».

وأوضحت أن التعديل على بيانات الشهادة في حال وجود خطأ ما، متاح لمختلف الطلبة. وقالت إنه إذا كان تعديل الخطأ مدخل من قبل المدرسة، يتم إرسال المستندات المطلوبة أثناء التقديم على النسخة الأصلية. وفي حال تم تغيير بيانات الطالب عقب تقديم الطلب الإلكتروني، يتم تقديم خدمة تعديل بيانات طالب سابق في المدارس الحكومية، وتُرسل النسخة الأصلية من الشهادة، مع دفع رسم 15 درهماً لقاء تلك الخدمة.

وأكدت المؤسسة أنه يمكن لطلبة الثاني عشر من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبّقة للمنهاج الوزارة التقديم على طلب النسخة الأصلية من الشهادة الدراسية، وذلك عند الإعلان عن فتح استقبال الطلبات عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسة، مع ضرورة التسجيل في الموقع الإلكتروني قبل ذلك.

وبينت مؤسسة الإمارات للتعليم أن أسباب حظر الشهادة الدراسية لا تزال هي نفسها بالنسبة للطالب المواطن أو غير المواطن، وهي عدم تسليم جهاز الحاسوب إلى إدارة المدرسة، وعدم سداد الرسوم الدراسية في المدرسة الخاصة، بالإضافة إلى سبب يخص الطلبة المواطنين فقط وهو عدم استكمال إجراءات الخدمة الوطنية.

وبالنسبة لكيفية معرفة النواقص الموجودة في طلب الدارسين، لفتت المؤسسة أن مقدّم الطلب ستصله رسالة نصية توضح أنه تمّ إرجاع الطلب، وعليه الدخول إلى الموقع الإلكتروني لتحديث البيانات وإعادة إرسال الوثائق. وأكدت أن في حال تمّ تقديم على خدمة تصديق الشهادة الدراسية عبر خانة «بدل فاقد» سيتم رفض الطلب وإرجاعه إلكترونياً.

وأشارت المؤسسة أنه على الطلبة التواصل مع مركز الاتصال في حال لم يتم توصيل الشهادة خلال ثلاثة أيام من استلام الطالب للرسالة النصية الصادرة عن المؤسسة، والتي تُعلمه فيها أنه تم تسليم الشهادة إلى شركة «توصيل».