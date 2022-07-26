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«الشارقة لعلوم الفضاء» تشارك في مؤتمر بكندا

أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك (من المصدر)
27 يوليو 2022 01:16

الشارقة (الاتحاد)

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شاركت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة مؤخراً بورقة عمل في مؤتمر التلسكوبات الفلكية وأجهزة المقاييس، والذي استمر على مدار 6 أيام ونظمته جمعية مهندسي أجهزة المقاييس البصرية في مدينة مونتريال بكندا، بحضور عدد من المهندسين والعلماء من مختلف وكالات الفضاء العالمية والجامعات والشركات الخاصة بتطور أنظمة الفضاء، وذلك بهدف إبراز جهود دولة الإمارات وإمارة الشارقة في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وعرض أبرز ما توصلت إليه الأكاديمية في إطار حرصها على المشاركة الدولية والبحوث العلمية.  وشارك يوسف فروخ مهندس مختبر في قسم البحوث والمشاريع العلمية بمختبر الأقمار الصناعية المكعبة بورقة عمل علمية تعكس إنجازات وتطور الإمارة، حيث تناول خلالها تصميم واختبار والتحقق من صحة حمولة العلوم الأولية لبعثة القمر الصناعي الشارقة سات-1، وجهاز كشف الأشعة السينية المحسن الذي يهدف إلى مراقبة مصادر الأشعة السينية الساطعة والصلبة في مجرتنا والثقوب الإكليلية الشمسية لدراسة تأثيرها على الطقس الفضائي. كما عرض كذلك ملصقاً جدارياً تعريفياً لمناقشة كيفية تصنيع الحمولة الثانوية للقمر الصناعي الشارقة سات-1، والتي تتكون من كاميرتين بصريتين، وعدسات وحساسات جاهزة للاستخدام التجاري، واختبار نظام الكاميرا البصرية المزدوجة للشارقة-سات -1. حيث سيتم استخدام نظام الكاميرا لتطبيقات الاستشعار عن بعد، والتقاط صور جذابة لمدينة الشارقة ومدن الدولة المختلفة.

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أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك
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