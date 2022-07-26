«طرق دبي» تطلق «كفاءات التنقل الشابة»

دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق برنامج «كفاءات التنقل الشابة» في شهر سبتمبر من العام الحالي، بهدف تأهيل الكفاءات المواطنة الشابة للعمل لدى شركاء الهيئة من الشركات العالمية الرائدة. ويمكن للراغبين في التسجيل استخدام منصة «وظائف دبي» وتسجيل بياناتهم ابتداءً من تاريخ 1 أغسطس إلى 19 أغسطس 2022.

وأوضحت الهيئة أن برنامج كفاءات التنقل الشابة يسعى لتحقيق 5 أهداف، وهي المساهمة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشباب وتوفير وسيلة فعّالة لاستقطاب وتأهيل الكفاءات المواطنة، بالإضافة لتأهيل موظفي الهيئة والخريجين الجدد من فئة الشباب في مجالات العمل التخصصي للهيئة وزيادة جودة الإنتاجية، وإيجاد بدائل مبتكرة لتكاليف التوظيف والتدريب، والحد من معدل الدوران الوظيفي للكفاءات التخصصية والفنية. ويركز البرنامج على فئات الخريجين الجدد من المواطنين وموظفي الهيئة من الشباب، حيث سيتم تدريبهم في مجالات وتخصصات محددة، وهي تشغيل المترو والترام وتخطيط وتشغيل الحافلات، وصيانة البنية التحتية وصيانة الحافلات، بالإضافة للاستشارات الهندسية والبنية التحتية الرقمية ومجالات مرتبطة بمقاولات البنية التحتية والدراسات المالية ودراسات الجدوى التخصصية.

وستتولى إدارة الموارد البشرية والتطوير مهمة الإشراف العام على تطبيق المشروع، من خلال التنسيق مع القطاعات والمؤسسات داخل الهيئة، لتحديد المرشحين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج والتنسيق مع شركاء الهيئة لتطوير البرنامج التدريبي/كفاءات التنقل الشابة/ بالإضافة للمتابعة والتأكد من التزام الشركاء بالتطبيق الأمثل للبرنامج والتواصل المستمر ومتابعة احتياجات المتدربين ضمن البرنامج، وقياس أثر التدريب والعائد من الاستثمار. وتبلغ مدة البرنامج من شهر إلى 6 أشهر وذلك بناءً على الفئة والتخصص.

أما فئة الخريجين الجدد، فالمعايير الخاصة بهم أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر المؤهل الجامعي من جامعة أو كلية معترف بها ضمن التخصصات المطلوبة للبرنامج، وألا يكون قد مضى على التخرج أكثر من عامين قبل تاريخ التقديم، كما يشترط البرنامج ألا يقل المعدّل التراكمي عن 3 من 4 أو ما يعادله.. إضافة إلى أن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وأن يكون قد أنهى متطلبات الخدمة الوطنية /للذكور/ وتوفير شهادة حسن السيرة والسلوك واجتياز المقابلات الشخصية واختبارات القبول.