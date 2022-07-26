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«الاتحاد النسائي» ينظم «كيف تراجع مخططات منزلك؟»

«الاتحاد النسائي» ينظم «كيف تراجع مخططات منزلك؟»
27 يوليو 2022 01:16

أبوظبي (وام)

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نظم الاتحاد النسائي العام بمقره في أبوظبي دورة تدريبية تحت عنوان «كيف تراجع مخططات منزلك؟» ضمن برنامج «أسرتي سر سعادتي.. تعمير المنزل - من الفكرة إلى الواقع»، بهدف تعزيز وعي الأسرة بأهمية التخطيط الصحيح للمنزل قبل بنائه أو تحديثه، والتأكيد على أهمية التوزيع للموارد المالية على حسب الاحتياجات الملائمة للأسرة، ومراعاة الميزانية المرصودة لبناء المنزل بما يتناسب مع متطلبات الأسرة، والتوزيع الصحيح للمسكن وديكوراته. 
وجاءت الدورة ضمن جهود الاتحاد النسائي العام المجتمعية لتعزيز ثقافة تعمير المنزل بما يناسب احتياجات وميزانية الأسرة، باعتبار أن للمنزل أهمية بالغة في استقرار الأسرة وأمانها وأن عملية التخطيط لبناء منزل جديد أو تحديث المنزل القائم تستدعي الاطلاع على الأسس العلمية والهندسية والتصميم والديكور أو التعلم الذاتي، بما يتلافى الأخطاء ويخرج الفكرة إلى الواقع بدرجة عالية الجودة وبأقل كلفة، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بخبراء في هذا المجال. 
وقدم الدورة التدريبية المهندس طارق الحمادي، الذي حدد خلالها كيفية بداية العمل مع الاستشاري، وذلك من خلال تحديد الميزانية والمساحة المتناسبة ومع عدد أفراد الأسرة، مع ضرورة ترك فرصة لإبداء رؤيته الإبداعية، ومن ثم أخذ وقت كاف لمراجعة التخطيط عند انتهاء الاستشاري من إعداده، مشيراً إلى أهمية عدم الالتفات للرسومات ثلاثية الأبعاد والانبهار بالألوان والإخراج، والتركيز على المخطط نفسه فقط.

الإمارات
الاتحاد النسائي العام
وعي الأسرة
طارق الحمادي
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