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انطلاق معسكر السنع بجمعية شمل

انطلاق معسكر السنع بجمعية شمل
27 يوليو 2022 01:16

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) 

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انطلقت بجمعية شمل للفن الشعبي والمسرح فعاليات معسكر السنع الصيفي الثاني للطلاب والأطفال تحت شعار (بين التطوير والاندثار)، والذي يعني ويهتم بتعليم فئة النشء بالحرف التقليدية القديمة التي مارسها الأطفال وأساسيات الطبخ الشعبي واليازرة للكبار، وغيرها من الأنشطة والورش الصيفية.
وقالت ابتسام الشحي عضو مجلس إدارة جمعية شمل مسؤولة المعارض في الجمعية: إن الفعاليات انطلقت مع بداية الأسبوع الجاري، وتنتهي في السادس من أغسطس القادم أي لمدة أسبوعين متتاليين، والتي ستتضمنها مجموعة من الفعاليات التي تعزز التاريخ الموروث والعادات والتقاليد على هيئة ورش تضمن إبداعات فنية مثل الأشغال اليدوية والطبخ الشعبي الاماراتي والتلي وتعليم فن اليولة والوهابية والفن الحربي واليازرة التي تتناسب مع الأطفال، والتي يقدمها مشرفون متخصصون، بالإضافة إلى خراريف أم راشد التي ستكون كالحلقة النقاشية وتعليم الأطفال عدد من الرياضات القديمة.
وأشارت إلى أن الجمعية ستنظم خلال الأسبوعين فعالية ودورات تخصصية كثل ورشة الإثمد وخياطة الجربان وقلادة الحبال واليازرة وفوالة العيد، مشيرة إلى أن نشر وترسيخ القيم الأخلاقية لدى أفراد المجتمع وبين الأجيال المتعاقبة مع التركيز على فئة الناشئة، أهمها المحافظة على التواصل بين الأجيال والارتقاء بالسلوك الحسن وتعزيزه لدى الناشئة، وهو من أهم الأهداف التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها.
وأجمع أهالي وأولياء أمور رأس الخيمة أن مثل هذه المعسكرات وورش التدريب تحث عليها مؤسسات الإمارات المجتمعية، والتي تؤكد من خلالها على مكارم الأخلاق من خلال طرحها مفهوم السنع وعلاقتها بسلوك الأفراد، والتحديات المؤثرة في السنع، والتي دعا لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة.

الإمارات
الحرف التقليدية
الحرف التراثية
الحرف الشعبية
الحرف الإماراتية
رأس الخيمة
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