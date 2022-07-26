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تفاهم بين بلدية عجمان و«الثقافة»

تفاهم بين بلدية عجمان و«الثقافة»
27 يوليو 2022 01:16

عجمان (وام) 

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أبرمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة والشباب، لتعزيز التعاون المشترك والتنسيق المتبادل في مجالات المبادرات الإبداعية، وتقديم محتوى ملهم للمجتمع وفتح آفاق جديدة من العمل البناء. 
وقع الاتفاقية عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومبارك إبراهيم الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، بحضور عدد مسؤولي الجهتين. وأكد النعيمي أن الدائرة تسعى وبتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، لتوطيد العمل المشترك مع الجهات الاتحادية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ودعم المشاريع النوعية، والتي تلقي بظلالها الإيجابية على نواحي الحياة. وقال إن الدائرة تفخر بالعمل مع الوزارة، والتي تعد الجهة المعنية بوضع الاستراتيجيات ورسم السياسات الثقافية والشبابية المتكاملة للدولة في مختلف مجالات الثقافة والشباب والإعلام.

بلدية عجمان
الإمارات
وزارة الثقافة والشباب
دائرة البلدية والتخطيط
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