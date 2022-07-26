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المري يترأس اجتماع مجلس القيادات العليا بشرطة دبي

المري مترئساً اجتماع المجلس (من المصدر)
27 يوليو 2022 01:16

دبي (الاتحاد)

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ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس القيادات العليا في شرطة دبي، بحضور اللواء الدّكتور عبدالقدوس عبدالرّزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التّميز والرّيادة، واللواء الأستاذ الدّكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزّفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد حمودة محمد بالسويدا العامري، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، والمقدم الدّكتور حمدان السّمت، أمين عام المجالس القياديَّة.
واستعرض المقدم الدّكتور حمدان السّمت، القرارات السابقة وما تم تنفيذه منها، إضافة إلى المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ومنها استعراض المؤشِّرات الحيوية للقيادة العامة لشرطة دبي في الربع الثاني من العام الجاري، ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، إضافة إلى عرض تقرير المخاطر.

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