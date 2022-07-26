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%98 مؤشر سعادة المتعاملين بشرطة عجمان

مركز شرطة النعيمية الشامل
27 يوليو 2022 01:16

عجمان (الاتحاد) 

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حقق مركز شرطة النعيمية الشامل بشرطة عجمان، ارتفاعاً في نسبة سعادة المتعاملين، بعد اعتماد أحدث الممارسات الناجحة في المركز، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية الامارات للخدمات الحكومية المتميزة.
وقال المقدم محمد عبدالله أبوشهاب، رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، إن المركز يحرص على تعزيز جودة الحياة وتحسين جميع العمليات، لتسهيل وصول الخدمات للمتعاملين والمجتمع، حيث ارتفع الطلب على الخدمات الرقمية بنسبة 25% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالعام السابق في نفس الفترة، مما ساهم في رفع نسبة مؤشر إسعاد المتعاملين إلى 98%. 
وأشار إلى أن المركز أنجز 8720 معاملة، خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 5079 معاملة عبر الخدمات الرقمية المقدمة، و3641 معاملة أنجزت في مركز سعادة المتعاملين، مشيراً إلى أن شرطة عجمان تسعى لمضاعفة الجهود الرامية لإسعاد المتعاملين من خلال التنوع في قنوات تقديم الخدمة، وخلق مبادرات استباقية تفوق توقعات المتعاملين. 
وأكد الملازم أول راشد حمدان النعيمي، مدير فرع التحقيق، بأن مركز شرطة النعيمية الشامل يحرص على تطوير الخدمات بمقترحات وملاحظات مستمدة من المتعاملين، وبتطبيق أفضل الأساليب الحديثة في مجال إسعاد المتعاملين، وتطبيق جميع معايير الريادة في تقديم الخدمات لتحقيق المستهدفات الزمنية، حيث حقق المركز معدل 3.06 دقيقة في مؤشر زمن تقديم الخدمة في النصف الأول من عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 11.4% عن العام السابق في نفس المدة، وحقق معدل 1.18 دقيقة في مؤشر زمن الانتظار بنسبة انخفاض بلغت 23.5% عن العام السابق، مؤكداً على أهمية التركيز على المتعامل والكفاءة الحكومية بتقديم خدمات رقمية متطورة، لتحقيق الاستدامة وتعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

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