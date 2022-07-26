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أبوظبي الوطنية للمعارض تفتح باب التسجيل في «آيسنار أبوظبي»

أبوظبي الوطنية للمعارض تفتح باب التسجيل في «آيسنار أبوظبي»
27 يوليو 2022 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام زوار النسخة السابعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي» التي تنظمها الشركة بالتعاون مع وزارة الداخلية في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك.
وتركز النسخة السابعة من معرض «آيسنار – أبوظبي» على عرض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية الرائدة، وتعزيز الأعمال والعلاقات والشراكات بين الشركات العاملة في أربعة قطاعات، هي الأمن الوطني، والأمن السيبراني، والشرطة وجهات إنفاذ القانون، وحماية المنشآت الحيوية.
وتتضمن النسخة السابعة من المعرض ورش عمل رفيعة المستوى تركز على مستقبل العمل الشرطي، والأمن الوطني السيبراني، ودرء مخاطر التحول الرقمي الوطني.
ويستعرض «آيسنار-أبوظبي» مجموعة واسعة من التقنيات، بما فيها تقنيات الطب الشرعي الرقمي، وتقنيات مكافحة البرامج الضارة ومكافحة البريد العشوائي ومكافحة الفيروسات.
ويشكل المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي» منصة مثالية لبحث سبل حماية الدول والمجتمعات، وإحداث تغيير إيجابي حقيقي في القطاع، حيث يجمع نخبةً من قادة القطاع والخبراء وصنّاع التغيير في مجالات الأمن الوطني والإلكتروني من مختلف دول العالم.

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