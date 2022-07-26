شرطة أبوظبي: منظومة أمنية متطورة للاستجابة لبلاغات الجمهور

أبوظبي (أبوظبي - العين - الظفرة)

استقبلت شرطة أبوظبي مليونين و237 ألفاً و117 مكالمة من الجمهور على رقم الطوارئ 999 بمركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية خلال النصف الأول من العام الحالي على مستوى الإمارة، وأوضح العميد ناصر سليمان المسكري، مدير الإدارة، أن مراكز القيادة والتحكم في إمارة أبوظبي تتعامل على مدار الساعة مع البلاغات الجنائية والمرورية والمتعلقة بالجانب الإنساني، عبر هاتف الطوارئ 999 بتطبيق منظومة الاستجابة الأمنية من خلال استقبال المكالمات، ومن ثم تحديد الجهات التي يجب وجودها في موقع الحادث والأقرب إليه، وإبلاغها للاستجابة الفورية والتوجه إلى الموقع في زمن قياسي، وذلك بالتنسيق مع الدوريات الأمنية والدفاع المدني ومسرح الجريمة وطيران شرطة أبوظبي والشرطة المجتمعية والتدخل السريع وغيرها، الأمر الذي ساهم في تقليل زمن الاستجابة للبلاغات، إلى جانب دورها في توزيع الدوريات بناء على التحليل والدراسات.

وأكد سرعة التعامل والاستجابة الفورية للبلاغ، وسهولة وصول الشرطة إلى موقع الحادث بدقة، والقيام بمهامها وتقديم خدماتها الشرطية والإنسانية على وجه السرعة، من خلال ما وفرته القيادة من أجهزة وتقنيات متطورة وكوادر بشرية مؤهلة ضمن استراتيجيتها لتقديم أفضل الخدمات للجمهور وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وحث الجمهور على التواصل مع مراكز القيادة والتحكم للإبلاغ عن الحوادث التي يتعرضون لها في جميع الأوقات، مشيراً إلى أن كوادر إدارة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وفي مختلف المناسبات والأعياد الوطنية والدينية.

تقديم أفضل الخدمات وبلغات عدة

أكدت شرطة أبوظبي حرصها على الاستجابة الفورية للبلاغات وفق رؤية المؤسسة الشرطية بضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة، حيث تعمل إدارة العمليات على تقليل زمن الاستجابة من خلال توفير أحدث التقنيات والمعدات في مراكز القيادة والتحكم لكونها المستجيب الأول للبلاغ وذلك ضمن استراتيجيتها لتقديم أفضل الخدمات للجمهور وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتستقبل مراكز القيادة والتحكم على مستوى الإمارة المكالمات والبلاغات الطارئة عبر هاتف الطوارئ 999 الذي يتلقى يومياً المكالمات المرورية والجنائية وغيرها بعدة لغات.

ووفرت خدمة 5999 للمكالمات الطارئة من أصحاب الهمم للتواصل مع المراكز في حال تعرضهم لحوادث أو حالات طارئة، وتساعد هذه الخدمة في تطوير العمل الشرطي، وتلبية احتياجات الجمهور مع هذه الفئة في إطار توجيهات القيادة الشرطية بالاهتمام بتلبية احتياجاتهم والتواصل معهم في مختلف المجالات الخدمية التي تقدمها الشرطة.

وتقدم الإدارة خدماتها للجمهور عبر نظام (E- call)، المتوفر في بعض المركبات الحديثة، حيث يقوم النظام المتطور تلقائيا بالاتصال صوتياً وإرسال بيانات المركبة لمركز القيادة والتحكم التابع للنطاق الجغرافي لموقع السيارة المتعرضة للحادث ليظهر في مركز القيادة والتحكم إلكترونياً «موقع البلاغ» والبيانات الإضافية عن المركبة، ويدعم النظام إرسال البلاغ بطريقة آلية ويسهم بدور رائد في تعزيز سرعة الاستجابة في الوصول إلى موقع المركبة المتعرضة للحادث.

كما فعلت شرطة أبوظبي مؤخراً بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني خدمتي الإبلاغ عن حريق، وطلب الإسعاف للحالات الطارئة في نظام SOS بتطبيقها الذكي على الهواتف واللوحات الذكية التي تعمل على نظامي apple store وgoogle store..، والتي تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي المستمر على تطوير الخدمات على مدار الساعة لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم المختلفة بطرق بسيطة وذكية وضمن جهودها في استشراف المستقبل لإسعاد المتعاملين واختصار الزمن وسرعة الاستجابة.

ودعت إدارة العمليات الجمهور إلى التواصل من خلال تلك الأرقام والوسائل التي تهدف إلى تقديم الخدمات الشرطية، مؤكدةً أن الاستجابة للبلاغات تتم في دقائق معدودة ويعتمد ذلك على نوع البلاغ، من حيث تقسيمها إلى هامة جداً وهامة ومعتادة، مشيرة إلى أن التنسيق والتواصل بين مراكز القيادة والتحكم والجهات الأخرى من الأمور المهمة لتقليل زمن الاستجابة.

كوادر مؤهلة وأنظمة متطورة عالمياً

تحرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على الاهتمام بالكوادر البشرية الشرطية والتي تُشكل الدعامة الأساسية في تعزيز الأمن والأمان، ودعمها المستمر لتعزيز الريادة الأمنية والتي جعلت أبوظبي في صدارة أفضل المدن العالمية وأكثرها أماناً.

وتعمل إدارة العمليات على تدريب موظفي القيادة والتحكم وفق أعلى المعايير العالمية، بالتنسيق مع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، حيث يلتحق الموظف بـ3 دورات سنوياً، بالإضافة إلى الالتحاق بالورش التثقيفية مع الشركاء الاستراتيجيين والتي تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وتحرص على تطوير إمكانات الكوادر المتخصصة لديها ورفع قدراتها لتقديم الخدمات المتميزة للجمهور، من خلال العمل المستمر والتدريب ونشر الجودة والتميز المؤسسي وتعزيز ثقافة الولاء والاستخدام الأفضل للتقنيات بما ينعكس إيجابياً على رضا الجمهور وإسعادهم.

وتستخدم الإدارة في مراكز القيادة والتحكم أحدث الأنظمة التقنية المتطورة ومن الأفضل عالمياً في جودتها العالية لخدمة الجمهور، كأنظمة استقبال المكالمات وإدارة البلاغات وتحديد موقع المبلغ وغيرها من الأنظمة.

جاهزية عالية لاستقبال البلاغات بنسبة 100%

تعد مراكز القيادة والتحكم المحرك الرئيسي لكافة الموارد والجهات التي تتعامل مع الحوادث والبلاغات الجنائية والمرورية بما يسهم في تقليل زمن الاستجابة بالتنسيق مع الجهات الشرطية المختصة. وللإدارة العديد من الشركاء منهم الشركاء الداخليون والشركاء الاستراتيجيون، وهم من كافة الجهات المعنية على مستوى الإمارة، ويسهمون في دعم منظومة الاستجابة لكافة البلاغات التي ترد على خط الطوارئ 999، مما يسهم في إدارة البلاغات بالشكل المطلوب والاستجابة الفاعلة لها. وتصل جاهزية الإدارة إلى 100% لكافة البلاغات على مدار الساعة، وعلى حسب منظومة الأحداث والأزمات، يتم عمل تمارين دورية مستمرة لسيناريوهات الأزمات بالتعاون مع الشركاء من كافة الجهات على مستوى إمارة أبوظبي، وبذلك يتم التعامل مع الأزمات بشكل احترافي وإنهاء الموقف بأسرع وقت.