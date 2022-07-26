730 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» على 129 ألف أسرة وحالة

دبي (وام)

قالت جمعية بيت الخير إن فرع دبي سجل أعلى إنفاق خيري بين الأفرع منذ تأسيس الجمعية عام 1989، حيث بلغ إجمالي ما أنفقه أكثر من 730 مليون درهم استفادت منه 128 ألفاً و936 أسرة وحالة، منها 31.9 مليون درهم أنفقها الفرع خلال النصف الأول من العام الجاري استفادت منه 8872 أسرة وحالة، وهو ما يعكس أهمية الفرع وحجم الأعباء التي يتحملها لدعم وإسعاد أكثر الناس حاجة.

ويعد فرع دبي الفرع الأول الذي رافق مسيرة «بيت الخير» وتطور ونما معها بشكل مستمر، قبل أن تبدأ الجمعية بالتوسع نحو الإمارات الشمالية لتؤسس أفرعها في الفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحديثاً حتا، ولم يكن معروفاً كفرع مستقل حتى عام 2013، حيث كان يشكل وحدة إدارية ضمن المقر الرئيس للجمعية في نهدة دبي، لكن تنامي نشاطه وحجم المساعدات التي يقدمها اقتضت تطوير مهامه ليعمل وفق نظام الأفرع التي ازدهر عطاؤها في السنوات العشر الأخيرة. ويغطي فرع دبي كافة مناطق إمارة دبي، ما عدا حتا التي تستقل بفرعها الخاص، كما يغطي معظم مناطق إمارة الشارقة، ما عدا بعض المناطق البعيدة كالذيد وكلباء وخورفكان، وشهد الفرع طفرة في الأداء والعطاء في عام 2021 لبعض الترتيبات الإدارية، حيث حولت الإدارة له الكثير من الأسر والحالات ليبلغ إجمالي ما أنفقه العام الماضي 82.7 مليون درهم.

ويقدم الفرع مساعدات نقدية مهمة بشكل شهري تستفيد منها 1257 أسرة مواطنة محدودة الدخل، بالإضافة إلى 3930 أسرة تستلم عبر الفرع مساعدات غذائية وعينية بشكل شهري، كما يرعى الفرع الأيتام المواطنين وأبناء المواطنات في 314 أسرة، وقد قدم مساعدات طارئة ومقطوعة هذا العام حتى نهاية يونيو لفك كربة 2042 أسرة وحالة بقيمة إجمالية وصلت إلى 13.8 مليون درهم.