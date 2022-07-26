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«صندوق الزكاة» يحقق أداء ضمن نسبة 94%

«صندوق الزكاة» يحقق أداء ضمن نسبة 94%
27 يوليو 2022 01:16

أبوظبي (وام)

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حقق صندوق الزكاة نتيجة متقدمة ضمن دراسة قياس جاهزية الابتكار للجهات الحكومية الاتحادية 2022 التي يعدها مكتب رئاسة مجلس الوزراء بشكل دوري، ليكون بذلك الصندوق من الجهات الأكثر ابتكاراً على مستوى الحكومة الاتحادية في الدولة. 
وأظهرت الدراسة تفوق أداء صندوق الزكاة الابتكاري بشكل ملحوظ على المتوسط في الإمارات العربية المتحدة بشكل عام والذي يعمل في النسبة المئوية 82 مقارنة بنتائج عام 2017م، حيث بلغت نسبة الزيادة في النتيجة المحققة للصندوق 8% بين العامين 2017 - 2022، (87% نتيجة عام 2017) ليحقق الصندوق هذا العام أداء ضمن النسبة المئوية 94%، منوهة إلى الخدمات الريادية لصندوق الزكاة. 
وأوضحت الدراسة أن هذه النتيجة التي حققها الصندوق تصنفه ضمن الأفضل من 202 شركة في القطاع العام، وكوجهة لعمل المقارنات المعيارية في القطاع الاجتماعي، مشيرة إلى أن صندوق الزكاة حقق كذلك نسبة 91% عالمياً، حيث تنافس في هذا المعيار مع 5091 شركة على مستوى العالم.

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