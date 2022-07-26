5 آلاف طالب يتنافسون على «أفضل تطبيق» للجامعات الأوزبكية

طشقند (الاتحاد)

كرّمت حكومة جمهورية أوزبكستان الفائزين بجائزة «أفضل تطبيق خدمات حكومية لطلاب الجامعات في أوزبكستان» في دورتها الثانية، والتي تعد إحدى مخرجات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان في مجالات التحديث الحكومي، التي تم توقيعها في أبريل 2019.

حضر حفل التكريم الذي أقيم في العاصمة الأوزبكية طشقند، معالي شيرزود شيرماتوف وزير تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أوزبكستان، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وسعيد مطر القمزي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان، كما حضره عدد من المسؤولين وأعضاء الفرق المشتركة من حكومتي البلدين.

وشهدت الجائزة في دورتها الثانية مشاركة كبيرة بين أكثر من 5000 طالب وطالبة من 93 جامعة ومؤسسة تعليمية في أوزبكستان، قدمت 104 تطبيقات نوعية ضمن 8 فئات رئيسية، ركزت على قطاعات حيوية في مقدمتها التعليم والصحة والبيئة والطاقة النظيفة والنقل واللوجستيات وريادة الأعمال والسياحة.

والتقى وزير تنمية التكنولوجيا والاتصالات في أوزبكستان، ضمن أعمال حفل تكريم الفائزين بوفد حكومة دولة الإمارات برئاسة محمد بن طليعة، تم خلال اللقاء مناقشة مخرجات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في تطوير الخدمات الحكومية، والجهود التي تبذلها الحكومتان من خلال إطلاق جائزة «أفضل تطبيق خدمات حكومية لطلاب الجامعات في أوزبكستان»، التي تنعكس إيجاباً على بناء قدرات الشباب والطلاب وتعزيز مشاركتهم في جهود صناعة المستقبل، كما تم استعراض فرص الشراكة المستقبلية بهدف تعزيز الابتكار والتحول الرقمي وتطوير نماذج أعمال جديدة تخدم البلدين.

وأشاد معالي شيرزود شيرماتوف بالإنجازات النوعية التي حققتها الجائزة والتي شكلت نتيجة عملية للشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، مثمناً دعم حكومة دولة الإمارات لتعزيز جهود التحديث الحكومي في أوزبكستان ومشاركتها قصص نجاحها في تطوير نماذج عمل مستقبلية، والجهود المكثّفة التي بذلتها فرق العمل المشتركة لتحقيق أفضل النتائج، بما يسهم في إحداث تغيير إيجابي في مسيرة العمل الحكومي والارتقاء بالأداء لتسهيل حياة الناس وتمكينهم من الحصول على أفضل الخدمات.

من جهته، أكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، حرص حكومة دولة الإمارات على مشاركة قصص نجاحها وتجاربها المتقدمة في تحديث العمل الحكومي تجسيداً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات بإطلاق نماذج العمل المشتركة العالمية مع مختلف حكومات العالم، وتعزيز استثماراتها في طاقات الشباب وكفاءاتهم في سبيل تحقيق الريادة وجهود تطوير المستقبل.

وقال: إن الدورة الثانية من جائزة أفضل تطبيق خدمات حكومية لطلاب الجامعات في أوزبكستان شهدت إقبالاً عالياً من المواهب الشابة، حيث كشفت النتائج عن المستوى العلمي والتكنولوجي العالي الذي يتمتع به طلاب الجامعات، وقدراتهم على تصميم خدمات حكومية وتقديم تجارب متميزة للمتعاملين، وأشاد بالأفكار الخلّاقة التي قدّمها الطلاب وجهودهم في تطوير المستقبل الحكومي، داعياً إياهم إلى مواصلة ابتكار الأفكار والتجارب والمقترحات التطويرية التي تعزز جهود تحديث العمل الحكومي.

التطبيقات الفائزة

وفاز بالمركز الأول في جائزة أفضل تطبيق خدمات حكومية لطلاب الجامعات في دورتها الثانية تطبيق «Tahrirchi» الذي يوفّر لوحة مفاتيح مجانية لبرنامج التدقيق الإملائي باللغة الأوزبكية، لنظام الهاتف الذكي والأجهزة اللوحية الذكية Android، ويعمل التطبيق على التحقق من وجود أخطاء إملائية، ويوفّر خاصية التكملة التلقائية للكلمات والجمل والتنبؤ بالكلمات التي تليها.

وجاء تطبيق «Eco Portal» في المركز الثاني، وتعتمد فكرته على توفير بدائل صحية للضروريات اليومية الصديقة للبيئة عبر تقديم الدعم والمساندة للأفراد، وتمكينهم من العيش بأسلوب حياة صحي، ويتميز بكونه صديقاً للبيئة.

وحل في المركز الثالث تطبيق «لالو» (Onalar maktabi)، حيث تقوم فكرة التطبيق على توفير المعلومات والإرشادات للنساء الحوامل والأمهات اللواتي يربين أطفالاً حديثي الولادة، وتبادل المعلومات حول عملية الحمل ورعاية الأطفال ومراحلها، إضافة إلى مراقبة صحة الأم والطفل بأسلوب تفاعلي.

كما تأهلت ضمن المرحلة الأخيرة من الجائزة 4 تطبيقات ذكية، هي: تطبيق «Braille Recognition» والذي يقدم خاصية التعرف البصري على طريقة برايل للمكفوفين، وترجمتها إلى أحرف عادية من الصور التي يتم التقاطها باستخدام الهاتف الذكي، وتطبيق «Robocontest.uz» والذي يعتبر واحداً من أكثر المنصات تقدماً في توفير المساعدة للأفراد في مجالات البرمجة وتعلم لغاتها، وتطبيق «MathTask Setagi» الذي يركز على تطوير التفكير المنطقي وتوفير نهج فريد لفهم أهمية علوم الرياضيات في الحياة، إضافة إلى تطبيق «Don›t Waste»، ويتيح للمستخدمين إمكانية التبرع بالأطعمة والمنتجات بشكل سريع وآمن.

104 تطبيقات تتنافس على الجائزة

شهدت الجائزة إقبالاً كبيراً من طلبة الجامعات، وضمت المشاركات أكثر من 100 فريق طلابي تقدّموا بـ104 تطبيقات نوعية ضمن 8 فئات رئيسية تنافسوا على الجائزة الكبرى، وكانت أكثر المؤسسات التعليمية مشاركة جامعة طشقند للتكنولوجيا، بمشاركات وصلت إلى 45%، تلتها جامعة «إنها» في طشقند، ومدرسة محمد الخوارزمي لتكنولوجيا المعلومات.

وتنوعت التطبيقات المشاركة بالجائزة بين مختلف القطاعات، وتصدر قطاع التعليم بـ32 تطبيقاً ثم قطاعا الصحة وريادة الأعمال بـ17 تطبيقاً لكل منهما، وقطاع السياحة بـ12 تطبيقاً، إضافة إلى قطاعات البيئة والطاقة النظيفة والنقل واللوجستيات والعدل بثمانية تطبيقات و18 تطبيقاً للقطاعات الأخرى.