الإمارات تستعرض تجربتها في مواجهة كورونا أمام مؤتمر إقليمي
افتتاح المؤتمر
26 يوليو 2022 20:09
شاركت دولة الإمارات في أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الذي بدأت أعماله يوم أمس الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة تحت عتوان "أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان.. جائحة كوفيد-19 كنموذج" بالتعاون والشراكة بين الأمانة العامة للجامعة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ترأس وفد دولة الإمارات سعادة سعيد راشد الحبسي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الذي أكد في مداخلته أمام المؤتمر أن حكومة دولة الإمارات أخذت على عاتقها منذ بداية تفشي الجائحة مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وذلك من خلال حزمة من التشريعات والسياسات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي ساهمت في الحد من تداعيات هذه الجائحة. وأوضح سعادته أن جميع الجهود والإجراءات التي تمّ اتخاذها جاءت وفق المبادئ التوجيهية والاسترشادية والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية وأجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. واستعرض سعادة الحبسي السياسات والبرامج والاستراتيجيات التي اعتمدتها دولة الإمارات في إطار جهود تجاوز الجائحة، وأهمها استراتيجية ما بعد كوفيد-19 والتي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي عبر خطط وآليات تغطي ستة قطاعات هي الصحة، والاقتصاد، والأمن الغذائي، والتعليم، والمجتمع، والحكومة.