السبت 30 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي: 3000 درهم غرامة نقل الركاب بالمركبات الخاصة

شرطة أبوظبي: 3000 درهم غرامة نقل الركاب بالمركبات الخاصة
26 يوليو 2022 14:59

حذّرت شرطة أبوظبي من مخاطر نقل الركاب بصورة غير قانونية وانعكاساتها السلبية على أمنهم وسلامتهم، وحثت سائقي المركبات الخاصة بعدم ممارسة نشاط نقل الركاب دون تصريح من الجهات المختصة.

ودعت الجمهور إلى استخدام وسائل النقل المعتمدة والمرخصة والمطابقة لاشتراطات ومعايير السلامة العالمية، والتعاون في التصدي للنقل غير المشروع، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأكدت أهمية التعاون مع الشركاء للتصدي لعملية نقل الركاب بطريقة غير مشروعة، وتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي من خلال عدم استخدام مثل هذه المركبات التي تعمل بطريقة غير قانونية، مؤكدة استمرار الحملات مشتركة مع مركز النقل المتكامل بأبوظبي، كشريك استراتيجي لضبط المخالفين.

وذكر العقيد مبارك عوض بن محيروم مدير إدارة أمن وسائل النقل أن شرطة أبوظبي كثفت الحملات التفتيشية للحد من مثل هذه المخالفات.

ولفت إلى أن عقوبة استعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص هو غرامة مالية تبلغ 3000 درهم وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، و24 نقطة مرورية.

أخبار ذات صلة
الشيخة فاطمة: الاهتمام بالطفل يستمد مبادئه من حضارتنا الإنسانية الأصيلة
جامع الشيخ زايد الكبير يستقبل 1.5 مليون مرتاد من مختلف أنحاء العالم
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
شرطة أبوظبي
المركبات
المخالفات المرورية
آخر الأخبار
الشيخة فاطمة: الاهتمام بالطفل يستمد مبادئه من حضارتنا الإنسانية الأصيلة
الإمارات
الشيخة فاطمة: الاهتمام بالطفل يستمد مبادئه من حضارتنا الإنسانية الأصيلة
30 يوليو 2022
جانب من تحميل أول سفينة بالحبوب الأوكرانية للتصدير منذ بدء العمليات العسكرية (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات: نجاح «اتفاق إسطنبول» يتوقف على تنفيذه كاملاً
30 يوليو 2022
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
الإمارات
جامع الشيخ زايد الكبير يستقبل 1.5 مليون مرتاد من مختلف أنحاء العالم
30 يوليو 2022
تظاهرات في تعز للمطالبة برفع الحصار «الحوثي» عن المدينة (أ ف ب)
عربي ودولي
48 ساعة تفصل اليمن عن انتهاء الهدنة وضغوط لتمديدها
30 يوليو 2022
«الأعلى للأمومة والطفولة».. 19 عاماً من الإنجازات المحلية والعالمية
الإمارات
«الأعلى للأمومة والطفولة».. 19 عاماً من الإنجازات المحلية والعالمية
30 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©