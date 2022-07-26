تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. زيادة الراتب التقاعدي للمواطنين العاملين بالمدارس الحكومية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً برفع نسبة الراتب الخاضع للتقاعد للمواطنين العاملين في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي إلى 80% من الراتب الإجمالي بمبلغ يتجاوز 6.6 مليار درهم، وذلك حرصاً من سموه على تعزيز المستوى المعيشي والاستقرار المالي والأسري للعائلات المواطنة.

ويأتي القرار تماشياً مع جهود تمكين الكوادر الإماراتية في قطاع التعليم، حيث يستفيد أكثر من 7.600 موظف وموظفة إماراتيين في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي، من زيادة المعاش التقاعدي عند دخولهم مرحلة التقاعد. وانطلاقاً من حرص حكومة أبوظبي على تحقيق التكافؤ بين موظفي الجهات الحكومية واستفادة كامل الشريحة المعنية بالقرار من هذه الزيادة، ستتكفل الحكومة بتغطية تكاليف تطبيق القرار بقيمة إجمالية تتجاوز 6.6 مليار درهم إماراتي، لسداد فروق نسب الاقتطاع الشهري لكامل مدة الخدمة السابقة للموظفين المواطنين المستفيدين من القرار حالياً.

وأكدت دراسة تفصيلية رفعتها دائرة التعليم والمعرفة بالتنسيق مع دائرة المالية وهيئة الموارد البشرية وصندوق أبوظبي للتقاعد. على أن الراتب الإجمالي لن يتأثر بهذا التعديل وبمقابل ذلك سيستفيد الموظف عند استيفائه شروط التقاعد من معاش تقاعدي قد يصل إلى الضعف أو أكثر مقارنة بالمعاش التقاعدي قبل إصدار القرار.

ولا يقتصر الأثر الإيجابي للقرار على تحسين المعاشات التقاعدية للموظفين الحاليين والمتعاقدين الجدد، بل سيسهم في توفير فرص عمل جديدة أمام الكفاءات الإماراتية الشابة، حيث يشجع القرار الموظفين الحاليين والمستوفين لشروط التقاعد للتقدّم بطلب الانتقال لنظام المعاش التقاعدي، مما يُفسح المجال أمام فئات جديدة من الكفاءات الإماراتية الشابة من دخول القطاع التعليمي والمساهمة في تطويره.

الميدان التربوي: تحقق الاستقرار الأسري والاقتصادي والاجتماعي

إبراهيم سليم (أبوظبي)



ثمن الميدان التربوي والتعليمي في أبوظبي قرار المجلس التنفيذي للإمارة برفع نسبة الراتب التقاعدي للمواطنين العاملين في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي إلى 80% من الراتب الإجمالي بتكلفة إجمالية تتجاوز 6.6 مليار درهم.. تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، حرصاً من سموه على تعزيز المستوى المعيشي والاستقرار المالي والأسري للعائلات المواطنة.

وأكد معلمون أن الفرحة سادت الميدان التربوي والتعليمي وأسرهم، وقالوا إنه ليس بمستغرب على سموه مثل هذا القرار، إذ يولي أبناءه المعلمين والمعلمات عناية خاصة، ويثمن دورهم، ودائم التحفيز لهم قولاً وفعلاً، ورسائله محفورة في أذهان أبنائه المعلمين.

وتعهد العاملون في الميدان التربوي والتعليمي ببذل المزيد من الجهد والعرق والعطاء وأن يكونوا على مستوى الثقة التي أولتهم إياها القيادة الرشيدة.، وأشار تربويون إلى أن هذا القرار مرتبط به فوائد عدة وآثار إيجابية تنعكس على المستفيد والأسرة والمجتمع ككل، وترفع من مستوى الاستقرار الأسري والاقتصادي والاجتماعي، وتفتح آفاقاً جديدة للتطوير الذاتي وتربية الناشئة والأبناء، مقدمين الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وأكد راشد علي عبدالرحمن هاشم الحاصل على جائزة أفضل معلم خليجي 2018، مدرسة الحصن الثانوية بأبوظبي، أن هذا القرار يعد حافزاً للمعلمين الذين على رأس عملهم الآن وليس للمتقاعدين فقط، ويتيح لهم فرصة الاستمرار في وظيفتهم كمعلمين، ونشكر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، على اهتمامه بالمعلم المواطن في كل حالته معلماً أو متقاعداً. وقال إنه ليس بمستغرب على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اهتمامه بالتعليم والمعلمين، ويؤكد على ذلك باعتباره مستقبل دولة الإمارات، ويكمل المسيرة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث اهتمت الدولة منذ تأسيسها بالمعلم، والآن جاء سموه ليؤكد اهتمامه بقطاع التعليم، والمعلم سواء على رأس عمله أو حتى بعد التقاعد، وهو يعد محفزاً للاندماج في قطاع التعليم، ويستمر في عمله ويحد من عملية التسرب من سلك التدريس، خاصة المعلمين الذكور.

من جانبه، أكد سالم سعيد بخيت الكثيري مدير مدرسة سعد بن معاذ حلقة ثانية في أبوظبي، أن فرحة عارمة سادت في الميدان التربوي وأسرهم، فور انتشار الخبر الذي كنا ننتظره، حيث يعمل على الاستقرار الأسري، ومصدر جذب للعمل في القطاع التربوي، وقال إن هذا ليس بالجديد على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والذي يولي قطاع التعليم والعاملين بالميدان التربوي عناية كبيرة، ويعمل بصورة مستمرة على تحفيز أبنائه المواطنين بشتى الوسائل، إذ أن المعلم المواطن يلعب دوراً هاماً في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية، وهذا القرار يدعم ويحفز المعلمين على الاستمرار في عطائهم تجاه أبناء الوطن والدولة وتنفيذ خططها، كما يحفز على أن يكون قطاع التعليم قبلة للراغبين في العمل في الميدان التربوي.، وكل الشكر لقيادتنا الرشيدة على اهتمامها بالمعلمين حتى بعد التقاعد.

من جانبه، قال فارس محمد آل علي اختصاصي اجتماعي، مدرسة حمزة بن عبد المطلب في أبوظبي، إنها بشارة خير وليست بالجديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لمعرفتنا باهتمامه بأبنائه المعلمين، وهذا القرار محفز وداعم للمجتمع المدرسي بالكامل، وتأكيد لدوره في خدمة وطنه، وجاذب للعمل في هذا القطاع، ويجعل المعلم مطمئناً على المستقبل الوظيفي بشكل أكبر.

وقال: الآن، المعلمون في أبوظبي يهنئون أنفسهم، ويتبادلون التهاني بهذا القرار الذي يمكنهم ويدعم الاستقرار الأسري ويمثل دافعية أكبر للإنجاز والعطاء المستمر، وكل الشكر لقيادتنا الرشيدة.

ومن جانبه قال محمد الحوسني معلم تربية رياضة: كلنها سعداء بهذا القرار، وكنا ننتظره، ونشكر قيادتنا الرشيدة لاهتمامها بتأمين المواطن ودعم الاستقرار الأسري، والقرار أمن مستقبل المعلمين وأسرهم إلى حد كبير، واطمأن العاملون بالميدان التربوي على مستقبلهم بعد التقاعد وأمن مستقبل أولادهم، مجددين الشكر والامتنان لصاحب السمو رئيس الدولة فسموه يؤكد دائماً على دور المعلمين، وأنهم عماد الوطن والأساس الذي يبنى على جهودهم مستقبل الوطن باعتبارهم الركيزة الأساسية.

وأضاف الحوسني أن القرار يصب في مصلحة كافة العاملين بالميدان التربوي وأسرهم اقتصادياً واجتماعياً ومصدر حماية وأمن واستقرار.. وكل الشكر للوالد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». كما أكدت المعلمة أسماء إبراهيم، (حلقة ثالثة)، أن مكرمة سموه تعد تقديراً وأنموذجاً فريداً في تأكيد بيان الدور المهم الذي يفعّله المعلم في بناء المجتمع وكيانه، ومن هذا المبدأ حرص سموه -أدامه الله لنا سنداً وذخراً- على أن يستظل المعلم وسط وطنه معززاً مكرماً.

محمد الجيلاني: وطن السعادة

أكد محمد مصلح الجيلاني، مسؤول تطوير جودة التعليم في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن هذه المكرمة ليست غريبة في وطن السعادة والريادة الإمارات، والتي تأسست منذ فجر اتحادها على القيم الراقية، ومن أهمها سعادة المواطن وراحته، ولذلك عملت دولتنا على توفير كل سبل العيش الكريم التي تنم عن اهتمام وتقدير صاحب السمو رئيس الدولة لأبنائه والسعي لإسعادهم، فنحن في وطن السعادة قولاً وفعلاً.

ولفت إلى أن هذه البيئة الخصبة تجعل المعلمين متحفزين لبذل مزيد من الجهد ليكونوا قدوة لغيرهم، رغم أن العطاء والعمل موجودان لكن أثر هذا القرار يعطي دافعية ويحمس المعلمين بشكل أكثر ويجعل من العمل متعة إضافية.. قرار يؤمن مستقبل المعلمين وأسرهم وجاء في وقته، ونتعهد بتقديم أقصى ما نستطيع تجاه أبنائنا الطلبة وأن نكون على قدر المسؤولية وهذه الثقة… فشكراً صاحب السمو رئيس الدولة على هذه المكرمة السامية، وتعجز كلمات الشكر والعرفان عن الوفاء له.

رسالة حب

أكدت الدكتورة أحلام الحوسني المعلمة في مدرسة بني ياس الحلقة الثالثة أن هذا القرار يمثل مدى اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بأبنائه المعلمين والكوادر التعليمية.. وتوفير المناخ الذي يحتاجه كل معلم وأسرته، ونبعث برسالة حب محملة بالشكر الغزير الوافر تلهج للعلي القدير بأن يمتع بالمعافاة الدائمة والسلام البهيج الدائم ولي أمرنا وقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة - حفظه الله - على مكرمته الجزية وعطائه الممتد كنا وما زلنا نتفق بأنه: ملاذنا ومتكؤنا وملجؤنا نعيش فيه ونتفيأ نستمد منه نبل الكون وأصالته وخلقه الحسن.

وقالت: إن هذا القرار يحمل في طياته الخير الكثير لكل تربوية وتربوي.. ويعكس اهتمام القيادة بالميدان التربوي ويحفزهم على أداء دورهم تجاه الطلبة بكل أريحية ويقدم الدعم والمساعدة في الاستقرار الأسري لمن خدموا وطنهم في قطاع التعليم نقطة الانطلاق نحو المستقبل المشرق للأجيال القادمة ويحقق ما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة.

«أبوظبي للتقاعد»: تقدير للعاملين في التعليم

ثَمن سَالم النعيمي، العضو المنتَدب لصندوق أبوظبي للتقاعد، تَوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برفع نسبة الراتب الخاضع للاستقطاع لاشتراكات التقاعد للمواطنين العاملين بالمدارس الحكومية في إمارة أبوظبي إلى 80%. ولفت إلى أن قرار رفع نسبة الراتب الخاضع للاستقطاع، يسُهم بشكل مباشر في زيادة قيمة المعاش التقاعدي للعاملين في المدارس الحكومية في الإمارة، بما يَضمن تَوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم بعد التقاعد.

وأكد النعيمي أن هذه المكرمة تَعكس مدى حرص صاحب السمو رئيس الدولة على دعم المواطنين في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع التَعليم والذي توليه الدولة رعاية كبيرة نظراً لأهميته وتقديراً لدور المُعلم وكافة العاملين في المَنظومة التَعليمية لإسهاماتهم في بناء الدولة والارتقاء بها.

محفز للمعلمات

أكدت فاطمة العامري معلمة تربية إسلامية، أن قرار المجلس التنفيذي للإمارة برفع نسبة الراتب التقاعدي للمواطنين العاملين في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي إلى 80% من الراتب الإجمالي يصب في مصلحة الجميع وله أبعاد ونتائج إيجابية يستفيد منها الوطن، وخاصة بالنسبة للموظفات أو المعلمات، إذ إن قانون أبوظبي جعل من حق المعلمات التقاعد بعد 15 عاماً للمرأة المتزوجة ولديها أطفال، مضيفة بأن قبل هذا القرار كان من الصعب أن تحقق المرأة طموحاتها الخاصة لأن نسبة المعاش التقاعدي تكون قليلة، وعلى سبيل المثال أنا حاصلة على الماجستير، ولديّ رغبة في إكمال الدكتوراه، ولديّ طفل ومع ظروف المعيشة يجعل من الصعب التقاعد، الآن يمكن للمعلمات ولديهن أطفال التفرغ لدراسة الماجستير والدكتوراه، أو مشاريعهن الخاصة.

وقالت: القرار له انعكاسات مهمة على جوانب عدة: دراسات عليا ورعاية الأطفال، ويعد تحولاً اجتماعياً واقتصادياً مهماً، ووصول النسبة إلى 80 في المئة من الراتب التقاعدي فاق توقعاتنا، ومحفز للإناث والذكور للعمل بالميدان التربوي، والأسر تستفيد إيجابياً من هذا القرار، هناك مجهود مبذول وطاقة من قبل المعلم تجعله غير قادر على التفكير في شيء بعد يوم دراسي شاق، الآن لو أتمت الـ 15 عاماً يمكن للمعلمة التفرغ لتربية الأبناء وبالتالي يستفيد الوطن، كما يكون لديها الفرصة لإكمال شغفها العلمي أو بدء مشروعها الخاص، هذا القرار ينعكس إيجابياً على الميدان التربوي، وأيضاً على الوطن بخلق جيل وتنشئته في جو أسري واجتماعي عالٍ، ونشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على هذه المكرمة.

ناعمة المنصوري: إسعاد للمواطنين

أكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن قرار رفع نسبة الراتب التقاعدي للمواطنين العاملين بالمدارس الحكومية في أبوظبي إلى 80% يجسد حرص القيادة الرشيدة على إسعاد شعبها وتعزيز المستوى المعيشي والاستقرار الأسري لأبناء وبنات الوطن.

وقالت: إن القرار السامي يسهم في تحقيق الطمأنينة والاستقرار المعيشي وتوفير الحياة الكريمة لشعب الاتحاد تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بما يتماشى مع مسيرة الإمارات الحضارية والتنموية للخمسين عاماً المقبلة.

وأضافت أن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لأبناء الإمارات يؤكد أن الأسرة المواطنة على رأس أولويات القيادة الحكيمة لتعزيز الرفاه الاجتماعي والارتقاء بحياتهم، ما يجسد أسمى قيم العطاء الإنساني في مجتمع الإمارات، كما تعد نموذجاً استثنائياً في التلاحم والتكاتف المجتمعي.

وأشارت سعادتها إلى أن هذا القرار له أكبر الأثر الطيب في نفوس المواطنين ويعكس نهج الإمارات الراسخ في جعل أبناء الإمارات الشعب الأسعد في وطن وموطن السعادة.