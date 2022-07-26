أبوظبي.. افتتاح مبنى سوق السمك الجديد ضمن مشروع تطوير ميناء زايد
26 يوليو 2022 11:59
أعلنت دائرة البلديات والنقل اليوم عن افتتاح مبنى سوق السمك الجديد في منطقة ميناء زايد في مدينة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركة "مدن" العقارية، الشركة المطورة للمشروع، ليشكل وجهة مميزة تضاف إلى المحفظة المميزة للأسواق والمعالم الشهيرة في إمارة أبوظبي.
ويحرص المشروع على توفير أفضل معايير المتبعة عالمياً في تطوير الأسواق المجتمعية، واعتماد أفضل الخدمات والتسهيلات لأصحاب المحلات، ليقدم تجربة فريدة للمتسوقين تجمع في تفاصيل تصميمها الطابع التراثي الأصيل لمهنة صيد الأسماك في إمارة أبوظبي، والحفاظ على التاريخ العريق لسوق السمك الذي يعود إلى أكثر من أربعين عاماً.
ويوفر موقع سوق السمك الجديد مجموعة من المساحات التجارية والخدمات التي تتضمن 8 مطاعم، و44 محطة تنظيف أسماك، بالإضافة إلى سوبرماركت متنوع الخدمات، و104 مساحة (بسطة) مخصصة للأسمال الطازجة، و8 مساحات للأسماك المجففة، إلى جانب 4 مساحات مخصصة للخضار والفواكه الطازجة وثلاثة أكشاك تجارية.
وأشار سعادة الدكتور سالم الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، إلى أن الموقع الجديد يعكس الإرث العريق لمهنة صيد وتجارة الأسماك في إمارة أبوظبي والذي عُرف على مستوى الإقليم تاريخياً،
وأضاف: "تراعي دائرة البلديات والنقل ضمن استراتيجيتها لتطوير الإمارة الحفاظ على الملامح الثقافية والأصالة للمظهر العام، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا شك بأن الموقع الجديد لسوق السمك سيشكل وجهة مميزة لسكان وضيوف الإمارة وسيساهم في نفس الوقت بالنمو المستدام للأعمال التجارية المرتبطة بهذه المهنة العريقة".
وأكد أحمد الشيخ الزعابي، مدير إدارة التنفيذ في شركة مُدن العقارية، بأن عملية تطوير منطقة ميناء زايد تتم على قدم وساق ضمن الإطار الزمني المحدد لها.
وأضاف: "تركز "مدن" العقارية ضمن استراتيجيتها على استخدام أحدث التقنيات المعمارية كافة المشاريع، والالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة التي تعتمدها حكومة أبوظبي، وتعمل فرق العمل في "مدن" على توفير المزيد من التجارب العصرية المصمّمة خصيصاً لتحقيق رفاهية سكان وضيوف إمارة ابوظبي وبما يعزز مكانتها كأفضل الوجهات عالمياً للحياة والعمل والزيارة".
ويأتي تجديد الأسواق والمناطق التجارية ضمن أعمال مشروع «إعادة تطوير رصيف ميناء زايد»، والذي يأتي تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي للتنمية العمرانية المستدامة للإمارة. وتتضمن خطط المشروع إجراء تجديد شامل للأسواق القائمة في منطقة الميناء، وإضافة أسواق موسمية جديدة، إلى جانب إعادة تطوير ميناء الصيادين في ميناء زايد، للارتقاء بمكانته كواحد من أبرز معالم أبوظبي. ويتألف المشروع من سوق السمك، وسوق النباتات، وسوق الفواكه والخضراوات، وسوق اللحوم، وسوق السجاد، وسوق التمور، وسوق الجملة.