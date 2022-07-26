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شرطة أبوظبي: القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار تُعزز السلامة على الطرق

شرطة أبوظبي: القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار تُعزز السلامة على الطرق
26 يوليو 2022 11:04

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الإلتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وحثت مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وأكدت على خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق ..مشددة على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق .

وأهابت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي بملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي التوزيع تنبيه السائقين وتوعيتهم بالالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار الغزيرة والتوقف في أقرب مخرج وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية وذلك حفاظا على سلامة الجميع . 

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القيادة الآمنة
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