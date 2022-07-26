"ضمان" توفر تأميناً صحياً مجانياً للمستفيدين في مركز أبوظبي للإيواء
"ضمان" توفر تأميناً صحياً مجانياً للمستفيدين في مركز أبوظبي للإيواء
26 يوليو 2022 10:11
وقّعت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بهدف تعزيز سبل التعاون في مجالات حماية حقوق الإنسان وتوفير الرعاية الصحية للمستفيدين المقيمين في دور الإيواء التابعة للمركز.
وتعمل مذكرة التفاهم على ترسيخ الشراكة بين "ضمان" و"إيواء" وتوحيد الجهود المبذولة لدى الجانبين لخدمة المجتمع وأفراده، من منطلق المسؤولية الاجتماعية، خاصة للمحتاجين للمساعدات والرعاية الصحية اللازمة، لبناء مجتمع يسمو بتمكين أفراده وحمايتهم من مخاطر العنف.
ووقع الاتفاقية كل من سعادة سارة شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، وحمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان.
وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة بين الجهتين للمضي قدماً باستراتيجية تعمل على توفير الرعاية الصحية لضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري، حيث ستقدم "ضمان" تغطية تأمينية صحية مجانية وشاملة للضحايا المقيمين في دور الإيواء التابعة للمركز، وتتطلع الاتفاقية إلى توفير مختلف خدمات الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجونها.
وفي هذا الصدد، قالت سعادة سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء: "تكلل هذه الاتفاقية شراكتنا الراسخة مع الشركة الوطنية للضمان الصحي، والتي مرت بالكثير من المحطات، وكان للتعاون الوثيق فيها بصمة قوية في تحويل المستفيدين من ضحايا إلى أفراد متمكنين في مجتمعاتهم. وخلال عملنا معاً على مدى سنوات، شهدنا حرصاً على تعزيز قيم المركز التي تضمن للمستفيدين أفضل سبل التمكين والسرية والخصوصية."
وأضافت: "ترتكز أهداف المركز الاستراتيجية على إنشاء شبكة من الخدمات التكميلية تشمل شركاء محليين واتحاديين وإقليميين ودوليين لتقديم خدمات متكاملة ومستدامة تحقق أعلى مستوى من الرعاية والتمكين لضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري. ونظراً لطبيعة عمل المركز ونوع الحالات التي يستقبلها، يعد الجانب الصحي، الذي ستلعب فيه ضمان دوراً مهماً، عاملاً ضرورياً خلال مراحل إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للضحايا."
وقال حمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي – "ضمان": "يعكس توقيع هذه المذكرة جهودنا تجاه توفير الخدمات الصحية والرعاية الشاملة بأعلى المعايير لجميع أفراد مجتمع الدولة، وبما ينسجم مع أهدافنا الرامية إلى احتضان وتوفير شتى خدمات الرعاية الصحية اللازمة لمن هم بحاجة لها، حيث أنه يقع على عاتقنا مسؤولية دعم الجهود الوطنية في تقديم الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، وخاصة الضحايا منهم، الذين هم في أمس الحاجة لمختلف أوجه الرعاية."
وأضاف المحياس: "نفخر بالتعاون مع مركز أبوظبي للإيواء والذي تجمعنا معهم شراكة بدأت عام 2014، ونجحنا من خلالها في تحقيق الكثير من الإنجازات المثمرة والهادفة لخدمة المجتمع وترك أثر إيجابي. كما نسعى من خلال هذا التعاون إلى تغطية جميع دور الإيواء المتواجدة في الدولة وأن نصل لأهدافنا المشتركة وهي أن نحدث فرقاً ملموساً وأن نتمكن من بناء مجتمع متماسك حاضن لجميع أفراده".
وتأتي هذه المذكرة امتداداً لمساهمات "ضمان" في العديد من أنشطة المسؤولية الاجتماعية من بينها تقديم برنامج للتأمين الصحي المعزز للعاملين في خط الدفاع الأول بالدولة، كما تعاونت "ضمان" مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في أوج جائحة كوفيد-19، وتعتبر من المراعاة الداعمين للمبادرة العالمية "ود" لتنمية الطفولة المبكرة.
كما أدرجت "ضمان" ضمن قائمة جهات العمل الصديقة للآباء في إمارة أبوظبي، وقائمة "لينكد إن للشركات الأكثر تمكيناً للموظفين في دولة الإمارات"، فضلاً عن المبادرات والأنشطة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية.
ويقدم مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء خدمات شاملة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما في ذلك الإبلاغ، والتأهيل الاجتماعي والنفسي والصحي، والإرشاد الأسري، والدعم القانوني، لضحايا الاتجار بالبشر في دولة الإمارات والعنف الأسري في إمارة أبوظبي.
ويحرص المركز على نشر الوعي من خلال المبادرات والبرامج المجتمعية بهدف تغيير النظرة السائدة في المجتمع تجاه العنف، كما يساهم في البحوث ووضع السياسات التي ترمي إلى وقف العنف.