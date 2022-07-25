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الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ليبيريا بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ليبيريا بذكرى استقلال بلاده
26 يوليو 2022 01:49
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس جورج ويا.
المصدر: وام
ليبيريا
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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