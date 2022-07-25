الثلاثاء 26 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم أم القيوين يطلع على خطط وزارة تنمية المجتمع

حاكم أم القيوين خلال استقبال حصة بوحميد وفريق الوزارة (وام)
26 يوليو 2022 01:25

أم القيوين (وام)

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين على خطط وبرامج وإنجازات وزارة تنمية المجتمع، الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري والتي تعنى بتقديم خدمات اجتماعية متميزة تلبي احتياجات ومتطلبات الأسر والأبناء ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية على مستوى الدولة. 
وأكد سموه خلال استقباله بمكتبه بالديوان الأميري، أمس، معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز الرفاهية الاجتماعية والتماسك الأسري والتلاحم المجتمعي ودعم مسيرة التنمية. ووجه صاحب السمو حاكم أم القيوين بالاهتمام والارتقاء بالخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع ترسيخاً لنهج القيادة الرشيدة التي تضع الشعب في مقدمة أولوياتها. 
من جانبها، تقدمت معالي حصة بنت عيسى بوحميد بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على دعمه لخطط وزارة تنمية المجتمع، مما يعزز دور الوزارة بالارتقاء بالعمل الاجتماعي، من خلال تطوير سياسات متكاملة وتقديم خدمات اجتماعية متميزة تلبي احتياجات ومتطلبات الأسر والأبناء بالدولة. 
حضر اللقاء.. الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية بأم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وموزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع.

حاكم أم القيوين
أم القيوين
الإمارات
وزارة تنمية المجتمع
سعود المعلا
سعود بن راشد المعلا
حصة بوحميد
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. رفع نسبة الراتب التقاعدي للمواطنين العاملين بالمدارس الحكومية في أبوظبي إلى 80%
اليوم 13:08
اختراع يساعد 400 مليون شخص من مصابي السكري
دنيا
اختراع يساعد 400 مليون شخص من مصابي السكري
اليوم 13:07
حرائق غابات في المغرب
عربي ودولي
قتيل وجريح في حريق غابات في المغرب
اليوم 13:01
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تتألق بـ3 بطولات
الرياضي
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تتألق بـ3 بطولات
اليوم 13:00
«الكاراتيه» في «عربية القاهرة»
الرياضي
«الكاراتيه» في «عربية القاهرة»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©