حاكم أم القيوين يطلع على خطط وزارة تنمية المجتمع

أم القيوين (وام)

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين على خطط وبرامج وإنجازات وزارة تنمية المجتمع، الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري والتي تعنى بتقديم خدمات اجتماعية متميزة تلبي احتياجات ومتطلبات الأسر والأبناء ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية على مستوى الدولة.

وأكد سموه خلال استقباله بمكتبه بالديوان الأميري، أمس، معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز الرفاهية الاجتماعية والتماسك الأسري والتلاحم المجتمعي ودعم مسيرة التنمية. ووجه صاحب السمو حاكم أم القيوين بالاهتمام والارتقاء بالخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع ترسيخاً لنهج القيادة الرشيدة التي تضع الشعب في مقدمة أولوياتها.

من جانبها، تقدمت معالي حصة بنت عيسى بوحميد بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على دعمه لخطط وزارة تنمية المجتمع، مما يعزز دور الوزارة بالارتقاء بالعمل الاجتماعي، من خلال تطوير سياسات متكاملة وتقديم خدمات اجتماعية متميزة تلبي احتياجات ومتطلبات الأسر والأبناء بالدولة.

حضر اللقاء.. الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية بأم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وموزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع.