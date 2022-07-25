ولي عهد عجمان يعزي في وفاة الشيخة فاطمة بنت علي المعلا

عجمان (وام)

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء في وفاة الشيخة فاطمة بنت علي المعلا زوجة الشيخ حميد بن أحمد المعلا ووالدة الشيخ سعود بن حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن حميد بن أحمد المعلا، وذلك بمجلس عود الطاير بمنطقة السلمة في أم القيوين.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه..الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين. وأعرب سموه عن صادق مواساته لذوي المغفور لها..سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.