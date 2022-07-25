30 ألف زائر لمهرجان «الذيد للرطب»

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس الأول فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الذيد للرطب، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار أربعة أيام في مركز إكسبو الذيد، وتمكن الحدث من ترسيخ مكانته كمنصة رائدة لتعزيز وتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى المحلي، فضلاً عن إحياء الموروث الشعبي والتقاليد العريقة لدولة الإمارات، في ظل ما حققه من نجاح فاق التوقعات باستقطابه أكثر من 30 ألف زائر، الذين استمتعوا بفعاليات المهرجان التراثية المتميزة ومسابقاته المتنوعة التي أتاحت لهم الفرصة للاطلاع على أجود منتجات الرطب والتمور لموسم 2022.

كما شهد المهرجان الذي نظمته الغرفة تحت شعار «عبق الماضي... والحاضر الزاهر»، توزيع 145 جائزة نقدية بقيمة مليون درهم على المشاركين في مسابقات المزاينة الستة، والتي سجلت تنافساً كبيراً بين المئات من ملّاك النخيل والمزارعين، الذين قدموا من خلالها عرضاً لأفضل أصناف الرطب والفواكه من الإنتاج المحلي لإمارة الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام.

وشهد اليوم الختامي تنظيم حفل تكريم بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، للفائزين بمسابقات المزاينة وعدد من الجهات الحكومية وشركاء الحدث. أعرب عبدالله سلطان العويس، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مهرجان الذيد للرطب هذا العام، سواء على مستوى المشاركة الكبيرة من قبل ملّاك النخيل أو الحضور الواسع من الزوار، متوجهاً بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه اللامحدود لمهرجان الذيد للرطب، وهو ما عزز من مكانة وسمعة الحدث الرائدة دورة تلو أخرى حتى غدا واحداً من أهم الفعاليات الاقتصادية والتراثية والاجتماعية التي تُعنى بالمحافظة على تراث دولة الإمارات العريق.

وأعرب العديد من زوار المهرجان عن إعجابهم وتقديرهم للفعاليات التي تم تنظيمها على هامش الحدث، متوجهين بالشكر إلى غرفة الشارقة على تنظيم المهرجان الذي يدخل البهجة والسعادة على زوار وسكان مدينة الذيد ويرسخ الموروث الإماراتي العريق في نفوس الأجيال، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لشراء أجود أنواع التمور والرطب وأفخرها، فيما أكد المزارعون ومنتجو الرطب والفواكه المشاركون في المهرجان أهمية الحدث الذي يمثل منصة للتنافس بينهم وتسويق منتجاتهم وإبراز المنتج الوطني والترويج له، مؤكدين عزمهم على المشاركة في الدورات المقبلة.