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نورة الكعبي: الكونغرس العالمي للإعلام 2022 يؤكد مكانة الإمارات

نورة الكعبي
26 يوليو 2022 01:24

أبوظبي (وام)

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أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب أن دولة الإمارات نجحت في تطوير قطاع إعلامي متميز، استطاع بما يملك من خبرات مهنية وإبداعية اكتسبها على امتداد سنوات طويلة من أن يتصدر المشهد الإعلامي الإقليمي والعالمي، حيث قدمت هذه المنظومة الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والرقمية نموذجاً يحتذى به في القطاع مكن الدولة من أن تكون بيئة ملائمة لكبرى المؤسسات والشركات الإعلامية العالمية. 
وقالت معاليها: إن استضافة أبوظبي للكونغرس العالمي للإعلام 2022 للمرة الأولى، يؤكد مكانة الإمارات وريادتها على خارطة العمل الإعلامي، ويدعم حضورها بشكل أكبر، لا سيما وأن هذا الحدث يوفر منصة لتبادل المعارف والخبرات بين مختلف وسائل الإعلام الاقليمية والعالمية، ويسلط الضوء في أجندة فعالياته على أحدث الأساليب والممارسات التي يضطلع بها واقع الإعلام الدولي، الأمر الذي من شأنه أن يفتح المزيد من آفاق التعاون والشراكة بين المؤسسات الإعلامية الكبرى التي تستفيد من مكانة الدولة في الدخول لأسواق جديدة في المنطقة.

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