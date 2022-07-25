تعاون بين جامعة الإمارات و«بوليتكنيك أبوظبي» لتعزيز الشراكة العلمية

العين (الاتحاد)

في إطار تعزيز الشراكة العلمية والتعاون البحثي بين جامعة الإمارات العربية المتحدة ومعهد التكنولوجيا التطبيقية - بوليتكنيك أبوظبي عُقد اجتماعٌ لبحث سبل التعاون الاستراتيجي، وتطوير العمل البحثي العلمي المشترك، وتبادل الخبرات ودعم مسيرة التعليم لخدمة أجيال المستقبل بما يُعزّز استراتيجية الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر البحث العلمي المشترك للعام 2030، وذلك في مجالات الدراسات الجامعيّة والدراسات العليا والتدريب المهني الأكاديمي بما ينسجم مع استراتيجية حكومة أبوظبي.

حضر الاجتماع في مقر معهد التكنولوجيا التطبيقية بأبوظبي، الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات، والدكتور أحمد العور، المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور علي هلال النقبي، مدير بوليتكنك - أبوظبي، وفريق العمل من أعضاء الهيئات التدريسية والبحثية والإدارية من الجانبين. وأوضح الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي خلال اللقاء أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تعمل بشكل مستمر على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات والجامعات والمعاهد الوطنية في الدولة، عبر المبادرات العلمية والبحثية التي تخدم المجتمع، وتُعزّز من رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الشاملة للعلوم.

واستعرض مع المشاركين الفرص المتاحة التي تقدمها جامعة الإمارات لتعزيز هذه الشراكات البحثية والعلمية، عبر مختلف مراكزها البحثية، والتخصصات العلمية التطبيقية، ورسم خريطة طريق لتفعيل التعاون المشترك البحثي والتطبيقي، لإعداد الكوادر الوطنية من خريجي المؤسستين، وكيفية تعزيز التعاون مع معهد التكنولوجيا التطبيقية - بوليتكنيك أبوظبي.

ومن جهته رحّب الدكتور أحمد العور، المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية بالمشاركين، وقدّم شرحاً حول معهد التكنولوجيا التطبيقية، والتخصصات المهنية والتطبيقية المتوافرة التي تساهم في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للانضمام إلى سوق العمل بما يخدم الاستراتيجية الوطنية لتعزيز قطاعات الصناعة والتقنية والطاقة، والعمل على مواجهة تحديات المستقبل في مختلف المجالات المهنية والفنية التي تحتاجها الدولة.

فيما قدّم الدكتور علي هلال النقبي، مدير بوليتكنيك - أبوظبي عرضاً تعريفياً شاملاً حول الرؤية المستقبلية والتخصصات والمجالات المختلفة، وأوضح قائلاً: إن الشراكة مع جامعة مشهود لها بالريادة الأكاديمية، وصرح علمي عالمي، له الأثر والأهمية في إطار استراتيجية معهد أبوظبي التقني لتعزيز مهارات وقدرات طلبة جامعة الإمارات وطلبة بوليتكنيك، مشيراً إلى أن الشراكة تنص على تطوير المهارات البحثية والتقنية للطلبة في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وكذلك تمنح طلبة جامعة الإمارات فرصة الوصول لمختبرات بوليتكنيك العالمية، والاستفادة منها في التدريب العملي والتقني.