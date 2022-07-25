جامعة الشارقة تستقبل رئيس المكتب الثقافي الكويتي

الشارقة (الاتحاد)

استقبل الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة وفداً من المكتب الثقافي بالقنصلية العامة لدولة الكويت في دبي، برئاسة الدكتور مشاري الهاجري المستشار ورئيس المكتب الثقافي بالقنصلية الكويتية، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والمكتب فيما يخص الطلبة الكويتيين المتقدمين والمنتسبين لجامعة الشارقة.

في بداية اللقاء رحب مدير الجامعة برئيس المكتب الثقافي والوفد المرافق، مؤكداً على أهمية التعاون بين الجامعة والمكتب الثقافي، لما له من أهمية في تقديم كل سبل الدعم والراحة للطلبة الكويتيين المنتسبين للجامعة، وأضاف المدير أن الجالية الكويتية في الجامعة من الجاليات الكبيرة والمتميزة على الصعيد الأكاديمي والأخلاقي، ولهذا نعتز بوجودهم ونشاركهم كافة أنشطتهم اللاصفية، وجميع أبواب المسؤولين في الجامعة مفتوحة للاستماع لأي مقترحات من قبلهم أو لحل أي مشكلات قد تواجههم، وأكد المدير سعي الجامعة من خلال التعاون مع المكتب الثقافي الكويتي على تقديم كافة الدعم وتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجه الطلبة، سواء عند تقديم طلبات التحاقهم بالجامعة، أو خلال سنوات دراستهم.