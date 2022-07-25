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تدريب طلبة النقل البحري على «زاخر مارين» في أبوظبي

الطلبة في صورة جماعية (من المصدر)
26 يوليو 2022 01:23

الشارقة (وام)

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة عن تدريب طلاب قسم تكنولوجيا النقل البحري بالأكاديمية على متن أسطول شركة زاخر مارين إنترناشيونال شركة الخدمات البحرية الرائدة في العاصمة أبوظبي. وستوفر شركة زاخر مارين خلال فترة التدريب العملي المرافق المعيشية والتدريبية المناسبة لطلاب الأكاديمية على متن السفن وفقاً لما تنص عليه القواعد والقوانين والمعاهدات الدولية والمحلية الخاصة بالتدريب، وبما يلبي متطلبات رعاية الطلبة والبحارة وضمان تغطيتهم بالتأمينات اللازمة أثناء تواجدهم على متن السفن. وتعد زاخر مارين واحدة من الشركات الرائدة في مجال الخدمات البحرية النوعية في المنطقة وهي متخصصة في تقديم خدمات دعم الحقول البحرية، وتمتلك أحد أكبر أساطيل قوارب الدعم البحري وأكثرها تنوعاً في دولة الإمارات ما يجعلها شريكاً مثالياً لتوفير التدريب العملي على متن سفنها للمهنيين البحريين الطموحين. وأوضح عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن هدف الأكاديمية يتمثل منذ تأسيسها في تأهيل نخبة من المتخصصين البحريين الذين سيسهمون في تطوير القطاع البحري، من خلال مزيج فريد ومثالي من التعليم النظري والتدريب العملي.

الإمارات
النقل البحري
أبوظبي
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
الشارقة
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