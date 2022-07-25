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«الطاقة والبنية التحتية» تحصد 21 جائزة عالمية

«الطاقة والبنية التحتية» تحصد 21 جائزة عالمية
26 يوليو 2022 01:24

دبي (وام)

حصدت وزارة الطاقة والبنية التحتية 21 جائزة إقليمية وعالمية مرموقة خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، لتواصل بذلك مسيرتها المتميزة وإنجازاتها الطموحة الداعمة لريادة دولة الإمارات عالمياً ومستهدفاتها للخمسين عاماً القادمة، وصولاً لتحقيق المئوية 2071، ولتجسد بذلك التطور الحاصل في الوزارة.
وقالت ليلى البلوشي مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل: «يعزز ذلك الفوز مكانة الوزارة في مؤشرات التنافسية العالمية على نحو يسهم في الحفاظ على مكتسبات قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، ومنظومة التطور والازدهار في تلك القطاعات الحيوية التي تمثل داعماً رئيسياً لمسيرة التنمية والازدهار، وأن العام الجاري عام استثنائي في مسيرة التطور واستشراف المستقبل».

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وأضافت أن هذه الإنجازات تشكل حافزاً متجدداً لنا جميعاً على مواصلة العمل بجِد ومثابرة ووفق منظور قائم على التميز والابتكار ومواكب لتوجهات حكومة دولة الإمارات التي لا ترضى سوى بالريادة العالمية.. لافتة إلى أن هذه الجوائز تؤكد كفاءة مشاريع ومبادرات الوزارة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، وكفاءة وقدرة الموظفين على القيام بمهامهم بشكل مبتكر ومتميز. وحصدت وزارة الطاقة والبنية التحتية 13 جائزة ضمن جوائز «ستيفي العالمية»، والتي تعد أرفع جائزة دولياً في مجال الإبداع والتميز المؤسسي وتشمل جوائز الابتكار في إدارة الموارد البشرية والتخطيط والممارسة الحكومة والابتكار في الطاقة والاستدامة والابتكار في إدارة التكنولوجيا والتخطيط والتنفيذ وأفضل إنجاز مبتكر في التطور والنمو وأفضل إنجاز مبتكر في العلوم أو التكنولوجيا و3 جوائز للاستجابة الأكثر فاعلية خلال «كوفيد- 19»، إضافة إلى جوائز الابتكار في التواصل حول الشؤون العامة والتميز في الابتكار للمنظمات التي تضم 100 موظف أو أكثر والتميز في الابتكار في الصناعات التكنولوجية للمنظمات.

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